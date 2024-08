Ao lado de Soares Filho, Antonio Andrade registra candidatura a prefeito de Porto Nacional

É oficial! Antonio Andrade registrou nesta quarta-feira, 7, na justiça eleitoral sua candidatura à prefeitura de Porto Nacional. Será a primeira tentativa do deputado federal de assumir o comando da cidade que é a 3ª maior economia do Estado.

Principal concorrente do atual prefeito, e tendo o vereador Soares Filho (PP) como vice na chapa, Andrade conta com apoios de peso do senado, bancada federal, estadual e do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa.

Convenção Partidária

A convenção partidária para oficializar as candidaturas do prefeito, vice e vereadores, realizada na segunda-feira, 5, em praça pública no setor Novo Planalto, formalizou a coligação batizada de “Porto Para Todos”, composta por seis partidos, e 96 vereadores. Segundo os organizadores o evento reuniu cerca de 4 mil pessoas no local.

Questionado sobre a motivação de sua candidatura à prefeitura, o deputado federal respondeu.

“Estou convencido de que este é o momento de fazer o melhor pela cidade que eu nasci. Quero governar Porto Nacional para de fato fazer desse lugar um Porto para Todos, desenvolvendo ações que melhorem além da infraestrutura da cidade que é necessária, a vida das pessoas, com mais saúde, cultura e educação”, enfatizou Antonio Andrade.

Assessoria de Imprensa – Deputado Federal Antonio Andrade