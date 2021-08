Educação de Palmas volta às aulas com 70% dos alunos presenciais

O retorno de 74 unidades educacionais da rede municipal de ensino de Palmas às atividades no formato híbrido, com aulas presenciais que podem ser acompanhadas também de casa, por meio de salas interativas, foi marcado por aula inaugural na Escola de Tempo Integral (ETI) Anísio Teixeira, localizada no Setor Bertaville, com a presença da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, e da titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Cleizenir dos Santos.

Seguindo todas as medidas de segurança e distanciamento, um total de 70% dos estudantes retornou às atividades presenciais. Mas, as Salas Interativas permitem que todos os alunos da rede municipal tenham acesso às aulas virtuais transmitidas ao vivo. Para isso, as escolas receberam estrutura para transmissão ao vivo das aulas, compondo salas estúdio com computadores, acesso à internet, câmera e microfone. E ainda o vídeo da aula fica disponível para acesso posterior, a quem não teve oportunidade de assistir ou que esteja buscando sanar dúvidas ou reforço.

Conforme destaca a prefeita Cinthia Ribeiro, o cenário atual permitiu atender a vontade dos alunos em retomar as aulas presenciais. “Todo o corpo técnico já recebeu pelo menos a primeira dose da vacina. Também por segurança, o retorno escalonado abrangerá os alunos da pré-escola II e 1° ao 9ª ano”.

A gestora palmense acrescentou que os protocolos foram seguidos com seriedade. “Embora compreendamos os pais que ainda se sentem receosos em autorizar o retorno de seus filhos, salientamos a responsabilidade com que preparamos esse retorno e convidamos os pais a visitarem a escola de seus filhos e verificar a seriedade dos nossos protocolos”, convidou a prefeita.

Aula inaugural

Na aula inaugural a prefeita de Palmas foi recepcionada pela repórter mirim da escola, Letícia Gonçalves, que apresentou as salas interativas, que são equipadas com câmeras e equipamentos para a transmissão de aulas ao vivo para toda a rede pelo canal no YouTube da ferramenta Palmas Home School. No auditório, a recepção ficou por conta da apresentação dos artistas do ‘Projeto Vereda’, da Escola Municipal Crispim Pereira de Alencar, em Taquaruçu, que resgata a viola de buriti e canções regionais.

Emocionada com a concretização do retorno, a secretária de Educação, Cleizenir dos Santos salientou o trabalho de toda a equipe para propiciar a segurança tanto de alunos como de servidores da educação. “Estamos seguros de que fizemos o melhor, e que o cenário epidemiológico se mostra favorável, mas não podemos baixar à guarda. Os cuidados devem permanecer, e serem redobrados quando dentro das escolas”, salientou a secretária.

Professor de história da Escola Municipal Beatriz Rodrigues, Cláudio Manoel esteve presente à aula inaugural. Ele considera que todo professor apaixonado pelo que faz sente receio a cada semestre em que retoma suas atividades, mas que esse momento é crucial. “Existe um vínculo que se cria entre aluno e professor a cada período. Desta vez, teremos que construir esta relação considerando protocolos, medidas de segurança, distanciamento. Será um desafio, mas iremos reaprender a conviver, convivendo”, acredita.