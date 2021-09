Durante assinatura de contrato, Cinthia Ribeiro anuncia entrega das 500 casas do Jardim Vitória II na próxima quarta, 29

A prefeita Cinthia Ribeiro esteve presente durante a assinatura do contrato de financiamento dos futuros moradores do Jardim Vitória II com a Caixa Econômica para anunciar a data de entrega do empreendimento. “Eu vim para deixar mais uma notícia boa. Hoje estamos assinando os contratos, e quarta-feira, 29, da semana que vem vocês estarão em endereço novo”. O horário pré-agendado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional é para às 11h, mas segundo a prefeita a negociação é para que a entrega aconteça mais cedo.

As assinaturas são feitas mediante agendamento nestas quarta a quinta-feira, 22 e 23, no Parque do Povo Arnoud Rodrigues, cumprindo protocolos de segurança sanitária em relação ao coronavírus. No site da Prefeitura pode ser acessada a lista do agendamento, divulgada por ordem alfabética, com dia e horário.

No momento da assinatura, os contemplados também podem pedir a ligação de água e energia junto as concessionárias que disponibilizaram suas equipes para isso, e o Sesi montou um espaço para realizar o Diagnóstico Social junto aos novos moradores. Segundo o secretário de Habitação, Fábio Frantz com esse levantamento o poder público irá promover as ações sociais no trabalho de pós-ocupação do empreendimento.

“Pretendemos, com o resultado do diagnóstico, ter um panorama da situação geral dessas famílias. Nele temos perguntas desde profissão, perfil profissional, às vezes a pessoa não está na profissão que desejaria, mas tem vontade de fazer algum curso de especialização. Também coletamos informações sobre saúde, educação, histórico de consumo, para o município poder levar para o empreendimento ações e viabilizar comércios, que atendam as necessidades daquela comunidade”, complementa o secretário.

Felicidade

A fiscal de caixa, Iranete Pereira Batista, 35 anos, não vê à hora de entrar em sua nova casa e acredita que o curso profissionalizante será muito importante principalmente para filha de 15 anos, que logo precisará de emprego. “Amei o bairro, depois que fui sorteada passei a ir lá direto e ficar imaginando o dia que iria me mudar com meus três filhos. Amei o local, lá tem creche, tem asfalto, calçada. Casa nova, vida nova”.

A contemplada Irismar de Souza Nascimento, 36 anos, vai sair de um aluguel de R$ 400,00 para morar em sua própria casa, financiada em 120 meses e com mensalidade inferior a metade do que gasta atualmente com o aluguel. “Não tem como explicar a emoção de entrar em um imóvel que é seu. Eu sempre quis ter um banheiro grande e o da minha casa agora é grande, lá é na laje, com ótimo acabamento e tem até placa solar. É mais do que eu sonhei”. Irismar vai se mudar para nova casa com o esposo e dois filhos, um de sete anos e outro de 18 anos.

A felicidade também não cabia no peito da nova moradora Ely Ferreira de Morais, 35 anos, e de seu esposo Derivan Tomas de Souza, 45 anos, e se converteu em lágrimas no momento da assinatura. “Eu não tenho palavras para expressar a sensação ao entrar no dia da vistoria na minha casa. Amei a frente, o bairro, a região. Tudo é perfeito”. A vistoria do imóvel aconteceu nos dias 16, 17 e 18.

Jardim Vitória II

O empreendimento é uma parceria do município com o Governo Federal pelo Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) – Faixa I, sendo o agente financiador a Caixa Econômica Federal. A renda familiar dos contemplados é de até R$ 1.800,00, e as prestações variam de R$ 80,00 a R$ 270,00, a depender da renda de cada família.

O local já tem creche, praça com academia ao ar livre, infraestrutura completa como terraplenagem, drenagem pluvial, rede de esgoto, rede de água, pavimentação, calçadas com acessibilidade, sinalização viária e iluminação das vias em LED.

Cada casa tem 44,58 m² de área construída, em um lote de 180 m². A casa é dividida em dois quartos, sala integrada à cozinha, banheiro e área de serviço, possui placa solar, paredes e telhas de concreto e estrutura com aço galvanizado, portas e janelas externas em alumínio. O investimento unitário é no valor de R$ 80 mil.