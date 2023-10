Dia 6 de outubro é Ponto Facultativo em razão da celebração do aniversário do Tocantins

No Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 3 de outubro, foi publicado o Decreto nº 6.679/2023, que estabelece ponto facultativo na Administração Pública Estadual no dia 6 de outubro de 2023, que sucede a data de criação do Estado do Tocantins. A decisão foi assinada pelo governador Wanderlei Barbosa.

Os órgãos do Poder Executivo Estadual voltam a funcionar normalmente na segunda-feira, 9 de outubro. Conforme o decreto, cabe, aos dirigentes dos órgãos e entidades, a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais sobre as suas respectivas áreas de competência.

Aniversário do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, preparou uma programação especial para celebrar o 35° aniversário do Tocantins, comemorado no dia 5 de outubro. Para a ocasião festiva que ocorrerão em Palmas, na Praça dos Girassóis, nos dias 5 e 6 de outubro, estão confirmados os shows de Maiara e Maraisa; Anavitória; Rick e Renner; e Débora e Gerúsia, além de Evoney Fernandes, Lauana Prado e Flaguim Moral, que se apresentarão na Praça dos Girassóis, na noite do dia 5 de outubro.

Já a programação do dia 6 de outubro contará com a presença de artistas do segmento gospel, também na Praça dos Girassóis, em Palmas. São eles: Grupo Amém, Daniel e Samuel, Theo Rubia, Bruna Karla e Cassiane.

As apresentações nacionais sobem ao palco a partir das 19 horas nos dois dias de programação.

Edição: Alba Cobo