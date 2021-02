Deputados definem líderes de blocos partidários

A composição dos blocos partidários e suas lideranças foram comunicados na sessão matutina à Mesa Diretora nesta quarta-feira, 10. O bloco composto por maior número de partidos será o do PTB, Cidadania, PSB, PR e PCdoB. O bloco será liderado pelo deputado Eduardo do Dertins (Cidadania). Outros membros da bancada são os deputados Ricardo Ayres (PSB), Antonio Andrade (presidente da Casa) Fabion Gomes (PR) e Ivory de Lira (PCdoB).

O MDB, sigla com o maior número de parlamentares, forma bloco com o DEM e continuará com a liderança do deputado Elenil da Penha (MDB), composta pelos demais pelos emedebistas Jair Farias, Nilton Franco, Jorge Frederico e Valdemar Júnior e pelo democrata Eduardo Siqueira Campos.

A bancada dos partidos (SD, PROS e PSL) tem como líder do bloco o deputado Vilmar do Detran (SD) e sua bancada é composta pelos deputados Leo Barbosa (SD), Vanda Monteiro (PSL), Amélio Cayres (SD) e professor Junior Geo (PROS).

Já o bloco do PSDB, PP e PTC, composto pelos deputados Cleiton Cardoso (PTC), Valderez Castelo Branco (PP) e Luana Ribeiro(PSDB), terá como líder o deputado tucano, Olyntho Neto.

O PT, dos deputados Amália Santana e Zé Roberto, forma bloco com o PV, de Issan Saado e Cláudia Lelis, e será liderado pelo deputado petista Zé Roberto Lula.