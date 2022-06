Deputado Osires Damaso destina R$ 8,8 milhões em emendas para 39 municípios tocantinenses

O Ministério da Economia confirmou o empenho de mais de R$ 8,8 milhões em emendas individuais de autoria do deputado federal Osires Damaso (PSC/TO) que contemplam 39 municípios tocantinenses. Empenho é a autorização para que o pagamento possa ser executado.

Os recursos são de transferências especiais para ações de custeio e investimento. Isso quer dizer que o uso é discricionário, a prefeitura pode usar para diversas ações como obras de infraestrutura, educação, saúde, esporte, de acordo com a necessidade do município.

O total de emendas empenhadas é de R$ 8.819.682,00 para as seguintes cidades:

Aliança, Araguaçu, Araguanã, Araguatins, Arapoema, Augustinópolis, Bernardo Sayão, Brasilândia, Buriti do TO, Campos Lindos, Chapada de Areia, Conceição do TO, Divinópolis, Dois Irmãos, Dueré, Goianorte, Guaraí, Itacajá, Itaporã, Nazaré, Nova Olinda, Palmeirante, Paraíso, Pedro Afonso, Piraquê, Pium, Praia Norte, Presidente Kennedy, Rio dos Bois, Rio Sono, Sampaio, Sandolândia, Santa Maria do TO, Santa Rita, São Miguel do TO, Talismã, Tupiratins e Wanderlândia.