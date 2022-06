Deputada Dulce Miranda assina ordem de serviço para conclusão de obras de casas em Chapada de Areia

Na noite de sábado, 28, no parque de vaquejada de Chapada de Areia, a deputada federal Dulce Miranda assinou a ordem de serviço para a finalização da construção do primeiro módulo de 50 casas populares no setor Nova Esperança. O conjunto residencial possui 100 habitações, no entanto, as mesmas estavam paralisadas há 10 anos, dependendo de alguns detalhes de reforma para ser entregue aos moradores cadastrados.

“Levei à deputada Dulce Miranda o problema dessas moradias, e ela prontamente nos atendeu com uma emenda especial de R$ 400.000,00, valor que dará para terminar metade das residências”, disse o prefeito, Adauto Mendes de Oliveira na ocasião da assinatura, que também contou com a chancela da Caixa Econômica Federal.

A deputada Dulce Miranda já destinou entre emendas pagas, especial e empenhadas, cerca de R$ 3 milhões à Chapada de Areia.

A ordem de serviço fez parte das comemorações de aniversário de 28 anos do município, que teve uma vasta programação iniciada no início da tarde de sábado, e término por volta das 2h da manhã de domingo, 29.

Reformas

A programação iniciou com a tradicional cavalgada pelas principais ruas da cidade, num percurso de 6km, com a entrega da reforma da quadra poliesportiva, no setor Nova Esperança, e ainda com a entrega do auditório da escola municipal América Alves de Oliveira.

Além de muitos populares na ruas, participaram da solenidade a vice-prefeita, Vanúzia Araújo Lira, a primeira-dama, Joana Dark, o deputado estadual, Nilton Santos, entre outras autoridades.