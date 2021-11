Deputado Olyntho se emociona ao receber agradecimento das Pensionistas e Reformadas da PM

O deputado Olyntho (PSDB) lutou bravamente para a adequação do texto do art. 13 da Lei 2823/13 PM/TO, que trata dos reformados e mulheres, garantindo a colocação na letra “J” na passagem para inatividade, para que os pensionistas e reformados fossem contemplados no enquadramento.

Na manhã desta terça-feira, 16, o deputado ficou emocionado com os agradecimentos recebidos.

“Temos lutado juntos com a gloriosa Polícia Militar do Tocantins para que se fosse feito justiça. E depois de muita luta, estão agora contemplados no enquadramento da Lei 2823/13, a partir da letra J”, destacou Olyntho.

“O deputado não mediu esforços em olhar com zelo para nós pensionistas e reformados. Somos gratos pela dedicação, cuidado e a atenção que sempre tem conosco”, relatou dona Magna Grace, pensionista da PM-TO.