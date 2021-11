Deputado Vilmar prestigia inauguração de obras no Aniversário de Araguaçu e destaca recursos para a cidade

O deputado Vilmar (Solidariedade) esteve em Araguaçu neste final de semana para prestigiar a programação de aniversário da cidade, que este ano comemora 63 anos de emancipação política.

Acompanhado do prefeito Jarbas, do vice-prefeito Divino, vereadores, lideranças políticas, lideranças locais e comunidade em geral, o parlamentar prestigiou a abertura oficial do rodeio, seguido do show da dupla Erick e Thiago, no sábado, 13, à noite.

Neste domingo, 14, a cidade recebeu uma série de inaugurações. Vilmar participou da inauguração da reforma dos novos prédios da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura, e da Câmara Municipal, e também prestigiou a inauguração do letreiro da cidade.

Em sua fala, o parlamentar destacou a relação de amizade e parceria que possui com o município e noticiou que em breve a cidade receberá uma ambulância adquirida com recursos destinados por ele. Vilmar também se comprometeu a destinar recursos de emenda parlamentar para auxiliar na modernização da Câmara Municipal.

Araguaçu 63 anos

Conhecida como a capital do gado branco, Araguaçu está localizada na região Sul do Estado, e possui o maior rebanho do estado, cerca de 410 mil cabeças.

Em 2015, também durante as festividades de aniversário da cidade, o parlamentar recebeu o título de cidadão araguaçuense. Vilmar tem forte ligação com a cidade. Além das parcerias políticas, viveu sua infância e adolescência, acompanhado de seus pais e irmãos, na cidade.

Além de Araguaçu, outros 10 municípios tocantinenses também comemoram no dia 14 de novembro mais um ano de emancipação política. São eles: Almas, Araguaína, Brejinho de Nazaré, Dueré, Gurupi, Nazaré, Novo Acordo, Ponte Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do Tocantins, Xambioá.