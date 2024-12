Deputado Federal Antonio Andrade tem semana movimentada em Brasília

O Deputado Federal Antonio Andrade, representante do Tocantins em Brasília, teve uma semana agitada na capital federal nesta semana (3 a 5 de dezembro). Com uma agenda intensa, o parlamentar participou de diversas atividades e reuniões no cenário político nacional.

Visitas no gabinete

O deputado recebeu no gabinete representantes políticos e lideranças locais.

Algumas das agendas foram:

– Sindicato Fiscal do Tocantins, com os sindicalistas Severino Gonçalves, Carlos Campos e Divaldo Andrade.

– Reunião com a Polícia Militar do Tocantins, na pessoa do Comandante Coronel Márcio Antônio Barbosa, e os Coronéis Henrique Júnior e Benedita.

– Secretário de Segurança Pública do estado, Wlademir Mota e o assessor especial da Secretaria de Representação Política do Tocantins, Mozart.

– Visita dos vereadores Raiza Guimarães de Lagoa da Confusão, Romildo Santos de Gurupi e do empresário Guto Costa.

Comissão de Segurança Pública

Andrade participou da reunião deliberativa na Comissão de Segurança, onde o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, expos aos parlamentares os planos e projetos do ministério para 2025.

Votação em plenário

Antonio Andrade esteve em importantes votações no plenário. Dentre elas, o requerimento de urgência para o PLP 210/2024 e PL 4614/2024 do pacote de ajuste fiscal.

Ainda na quarta (04), o parlamentar encontrou o candidato a presidente Hugo Motta, do Republicanos da Paraíba, e debateram propostas importantes para o Tocantins e o Brasil.

“Meu compromisso é de trabalhar sempre pelo desenvolvimento do estado do Tocantins e representar os interesses da população em Brasília”, disse Andrade.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade