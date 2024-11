Deputado Antonio Andrade vota favorável ao projeto de lei que estabelece piso para categoria de médicos e cirurgiões dentistas

Antonio Andrade, deputado federal tocantinense, demonstrou seu apoio aos profissionais da área da medicina e odontologia ao votar favorável ao Projeto de Lei nº 765, de 2015, que estabelece o piso salarial para as duas categorias. A medida tem como objetivo principal valorizar o trabalho desses profissionais e garantir uma remuneração justa pelo seu empenho e dedicação.

Inicialmente esse Projeto não estava na pauta da reunião deliberativa da Comissão de Saúde, que ocorreu hoje, 27 de novembro de 2024. O Deputado Antonio Andrade foi um dos autores do requerimento que incluiu o Projeto na pauta. Após a aprovação do requerimento em votação nominal a matéria foi discutida e aprovada na Comissão de Saúde com amplo apoio dos parlamentares e de diversas entidades ligadas à categoria.

O parlamentar, reconhecendo a importância das categorias votou favorável à proposta. “Se os profissionais da saúde não recebem um salário adequado, essa assistência à saúde para a população fica prejudicada, com certeza”, afirmou o parlamentar.

O projeto segue para a Comissão Trabalho, de Administração e Serviço Público, para a Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e depois para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC). Esse projeto tramita em caráter conclusivo pelas Comissões. Isso significa que, após sua tramitação nas Comissões, não precisará de aprovação do Plenário e seguirá direto para o Senado Federal.

O piso estabelecerá um valor mínimo que os profissionais da medicina e odontologia devem receber como remuneração, proporcionando maior segurança financeira e incentivando a qualificação contínua nessa área.

“Hoje, quero destacar a importância e o reconhecimento que médicos e dentistas merecem em nossa sociedade. Esses profissionais dedicam suas vidas a cuidar da nossa saúde, garantindo não apenas o bem-estar físico, mas também a qualidade de vida e a autoestima de todos nós. Graças à dedicação, conhecimento e esforço incansável desses profissionais que superamos desafios, prevenimos doenças e construímos uma sociedade mais saudável. Temos que reconhecer e valorizar esse trabalho, em uma forma de agradecimento por esse compromisso tão essencial com a saúde da nossa população”, enfatizou Andrade.

Diversos representantes das classes estiveram presentes no plenário para acompanhar a reunião ordinária e expressar seu apoio à iniciativa. Eles enfatizaram a importância de reconhecer o trabalho árduo e a expertise desses profissionais, que desempenham um papel crucial na recuperação e na promoção da saúde de milhares de pessoas.

O relator do projeto na Comissão de Saúde foi o deputado Eduardo Velloso (União-AC). Ele é otimista quanto à aprovação do projeto. “Acredito que esse piso possa, sim, se tornar realidade no Brasil.” afirmou.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade