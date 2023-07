Deputado Antonio Andrade se reúne com Associação Brasileira da Indústria de Hotéis

O deputado federal e defensor do turismo, Antonio Andrade, se reuniu nesta terça-feira, 4 de julho, em Brasília, com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH)-Tocantins, Marcos Kochi.

O encontro teve como objetivo discutir estratégias e medidas para impulsionar o setor hoteleiro no Tocantins, visando o fortalecimento do turismo e a atração de visitantes no estado.

A reunião ocorreu em um momento crucial para o turismo no país, visto que a indústria hoteleira enfrentou diversos desafios devido à pandemia de COVID-19, que resultou em restrições de viagens e impactos econômicos significativos.

Durante o encontro, foram abordados temas como a necessidade de incentivos fiscais para a construção e modernização de hotéis, a importância da qualificação da mão de obra e a promoção de destinos turísticos do Tocantins, como por exemplo, o Parque Estadual do Jalapão.

Antonio Andrade se comprometeu a levar as demandas discutidas na reunião aos órgãos competentes do governo federal, com o intuito de criar políticas efetivas para o setor hoteleiro e turístico. “Com uma visão compartilhada de crescimento sustentável, é possível fortalecer a economia, gerar empregos e promover a riqueza cultural e natural do nosso querido estado do Tocantins, atraindo cada vez mais visitantes tanto nacionais quanto internacionais”, afirmou.

A ABIH destacou a importância de uma parceria estratégica entre o setor público e privado para impulsionar o turismo e promover o Tocantins como um destino atrativo. “Tratei com o deputado a necessidade de investimentos em infraestrutura turística, como estradas, aeroportos e serviços de qualidade, a fim de proporcionar uma experiência positiva aos turistas”, disse o presidente Kochi.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade