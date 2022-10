Deputado Antonio Andrade requer informações sobre a criação de PCCR de diversas categorias

O Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (Toinho Andrade), apresentou 32 requerimentos com as mais diversas demandas no âmbito Estadual.

PCCR

Entre elas destacam-se pedidos de informações sobre a criação do Plano de Cargo Carreiras e Remuneração – PCCR dos servidores do DETRAN, IGEPREV, do Quadro da Saúde, e Profissionais da Educação Básica do Estado.

Antonio Andrade durante sua gestão tem se destacado pela defesa dos direitos dos servidores públicos do Estado.

“Estas categorias estão em busca de seus direitos e como parlamentar tenho me empenhado pela garantia destes direitos. Claro que temos buscado fazer isso de forma harmônica, sem colocar em risco o equilíbrio fiscal do Estado e preservando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal”, lembrou o Deputado.

Estradas

Além disso, entre os requerimentos apresentados e aprovados, muitos pedem melhorias nas estradas, sejam vicinais ou rodovias estaduais.

“O Governo vem fazendo um esforço e já podemos observar uma grande melhoria nas nossas estradas, mas a demanda é recorrente e a manutenção é permanente, sempre surgem novas solicitações por parte dos usuários”, finaliza Toinho.

Ascom dep. Antonio Andrade – Presidente da Aleto

Fotos: Joelma Cristina