Deputado Antonio Andrade reafirma seu apoio aos vereadores do Estado durante evento da Escola do Legislativo

Por Ascom Dep. Antonio Andrade – Pres. da Aleto / Fotos: Joelma Cristina

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto), Deputado Antonio Andrade (Republicanos), reafirmou seu apoio às Casas Legislativas Municipais e aos vereadores do Estado, durante a abertura de um curso sobre Noções de Orçamento Público, Legislação Eleitoral e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ministrado na sede da Escola do Legislativo, em Palmas, nesta segunda, 30.

“Quando assumi a presidência da Assembleia uma das minhas primeiras ações foi colocar a Escola do Legislativo para funcionar, pois a educação é a principal forma de desenvolvimento humano. O conhecimento que vocês estão adquirindo aqui vai impactar diretamente na qualidade de vida dos tocantinenses que vocês representam”, destacou o Presidente.

Na ocasião, o Deputado Antonio Andrade, ainda assinou um protocolo de intenções, com vistas a parcerias entre a Escola do Legislativo e a Câmara Municipal de Cariri do Tocantins. De acordo com o documento – assinado também pelo presidente da Câmara de Cariri, Professor Ederson Soares – o protocolo será oficializado posteriormente por meio de Termo Técnico. O objetivo da parceria é estabelecer cooperação técnica e intercâmbio cultural, científico e tecnológico, visando à troca de experiências, informações e aperfeiçoamento funcional e institucional dos vereadores e servidores do Legislativo municipal de Cariri.

O Deputado Antonio Andrade afirmou que esse trabalho é tão importante que certamente terá continuidade nas próximas gestões da Assembleia. “Enquanto pudermos fazer essas parcerias, vamos fazer. E podem ter certeza de que o próximo presidente da Casa [a partir do próximo ano] não terá como não dar continuidade a esse trabalho, porque isto aqui é muito importante, para o Legislativo e para a comunidade, que muitas vezes não tem como pagar cursinhos pré-vestibulares, por exemplo, que são muito caros”, disse.

Conhecimento

Em seu discurso, o representante da Câmara de Cariri afirmou que seu desejo é ter uma Escola do Legislativo local. Enquanto isso não é possível, porém, disse estar feliz pela parceria com a Escola da Aleto. “É motivo de grande alegria para a Câmara Municipal de Cariri do Tocantins. O conhecimento liberta, transforma e empodera. É através dele que podemos mudar a nossa realidade local, e a Escola do Legislativo levará isso para o nosso município”, enfatizou Ederson Soares.