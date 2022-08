Deputado Antonio Andrade participa dos Festejos do Senhor do Bonfim que tem emenda de 100 mil reais do parlamentar

Deputado Antonio Andrade, participou neste domingo, 7, da tradicional cavalgada dos Festejos do Senhor do Bonfim. “Domingo animado ao lado da minha boa gente de Tabocão. A tradicional cavalgada da cidade reuniu milhares de pessoas e acontece durante os Festejos do Senhor do Bonfim. As cavalgadas fazem parte da nossa tradição e precisam ser incentivadas, por isso destinei uma emenda de R$ 100 mil para o festejo”, disse o Deputado Antonio Andrade.