Candidato à reeleição, Tiago se compromete a seguir entregando resultados no Estado

Por Assessoria

Presidente do Podemos no Tocantins, o deputado federal Tiago Dimas foi confirmado candidato à reeleição pela Convenção do PL, Podemos e MDB no início da noite desta sexta-feira, 5 de agosto. Aos 34 anos, Tiago Dimas, revelação tocantinense no Congresso Nacional, vai buscar o segundo mandato em outubro.

Durante a convenção, Tiago Dimas se comprometeu com duas frentes. Ajudar o candidato a governador do grupo, Ronaldo Dimas (PL), a transformar o Tocantins e seguir com a constante entrega de resultados à população do Estado. Nestes mais de três anos e meio de mandato, Tiago Dimas destinou mais de R$ 240 milhões para o Tocantins, entre emendas parlamentares individuais, de bancada e recursos articulados diretamente junto ao governo federal. “Esses recursos foram para a infraestrutura, saúde, educação, cultura, apoio à produção rural, geração de rendas e várias outras áreas. Dinheiro que melhorou a vida das pessoas, que chegou a quem precisa de serviços públicos de qualidade”, frisou o deputado.

Sobre a transformação do Tocantins, Tiago Dimas destacou as grandes obras e a revolução implementada em Araguaína por Ronaldo Dimas nos seus dois mandatos como prefeito. Como uma das grandes ações, citou as mais 6,2 mil casas entregues em Araguaína, ação que deu moradia de qualidade para cerca de 30 mil pessoas. “São trabalhos como esses que vamos levar para o Tocantins inteiro”, pontuou o deputado.

Também nesse primeiro mandato, Tiago Dimas encampou importantes trabalhos de articulação política e no campo legislativo. O deputado foi um dos responsáveis pelo acordo que possibilitará a agilização do trecho do Tocantins da BR-153 licitado pelo governo federal, também articulou junto ao Ministério da Saúde o aumento da quantidade de vacinas contra a Covid-19 distribuídas ao Tocantins.

No Congresso Nacional, entre as dezenas de projetos e relatorias, Tiago Dimas aprovou ou contribuiu para aprovação de vários projetos, como o que garantiu a prorrogação da isenção do IPI (Imposto sobre Produção Industrial) de veículos para taxistas e pessoas com deficiência, propostas em prol dos autistas, de apoio ao pequenos e micro empresários, entre vários outros.

O número de Tiago Dimas na urna será 1988.