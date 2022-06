Deputado Antonio Andrade participa do encerramento do Curso de Capacitação de Vereadores da Região Sul do Tocantins

Em cerimônia informal, realizada na sala da Presidência da Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira, 1º, o presidente da Casa, deputado Antônio Andrade (Republicanos), participou do encerramento do Curso de Capacitação de Vereadores da Região Sul do Tocantins.

Após entregar os certificados a cerca de 30 vereadores, Andrade destacou a parceria do Legislativo estadual com as Câmaras Municipais. “Sei muito bem o que é ser vereador e o quanto é importante essa capacitação, que vai contribuir muito para os trabalhos de vocês em seus municípios. Podem contar com nosso apoio, aqui vocês têm uma porta para bater”, afirmou.

O curso de 20 horas, ministrado na sede da Escola do Legislativo, em Palmas, foi gerenciado pela coordenadora da escola da região sul, Cristina Donato. A programação abordou Noções de Orçamento Público, Condutas Vedadas no Período Eleitoral, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e Nova Lei de Licitações.

Segundo o diretor da Escola do Legislativo, Homero Barreto Júnior, devido à demanda por parte de vereadores, estão sendo programadas outras edições do curso em municípios polos do Tocantins. “Nosso objetivo é ampliar parcerias, levando cooperação, conhecimento e aperfeiçoamento, de forma a capacitar cada vez mais nossos parlamentares”, destacou.

Ao final, vários vereadores e também prefeitos destacaram a importância da iniciativa do Parlamento. Eles pediram ao presidente Andrade da Casa que amplie o curso, a fim de atender o maior número de Câmaras Municipais em todo o Estado.