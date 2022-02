Deputado Antonio Andrade destina 250 mil em emendas para construção do Hospital da Paz de Colinas

Texto: Da Redação | Folha do Tocantins

26/02/2022 – Publicado às 03:09

Um total de 250 mil reais, oriundo de recursos de duas emendas do deputado Antonio Andrade, presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), foi destinado pelo parlamentar para construção do Hospital da Paz, projeto do Instituto Paulo Ricardo, responsável pela obra em Colinas, norte do Tocantins. A construção da Unidade Hospitalar, visa atendimentos de saúde, que serão distribuídos em várias especialidades médicas, tendo a oftalmologia como primazia. Os atendimentos serão feitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e planos de saúde.

O Instituto Paulo Ricardo, foi fundado em 28/06/2013, funciona de forma filantrópica e sem fins lucrativos. Tem como presidente o Pe. Rosivaldo Almeida de Sousa, e realiza a vários anos, serviços para população carente, com centenas de atendimentos mensais.

Outras emendas de Andrade para saúde:

Ambulâncias para os municípios

Maior parte das emendas do deputado Antonio Andrade, são destinadas para área da saúde. No início deste ano, cinco municípios tocantinenses; Aliança do Tocantins, Chapada da Natividade, Formoso do Araguaia, Juarina e Paranã, tiveram em janeiro recursos liberados em conta, para aquisição de ambulâncias, por meio das emendas parlamentares do deputado. Além dos municípios citados, Lagoa da Confusão e Almas, tem recursos de emendas parlamentares destinado por Antonio Andrade, para aquisição de ambulâncias.

Hospital de Amor

Repasse na ordem de R$1 milhão, está na conta do Hospital de Amor desde dezembro de 2021, e vai ser usado para o término da obra. O deputado Antonio Andrade, sua esposa, Virgínia Andrade e a família, abraçaram desde o início o projeto da construção do Hospital de Amor na capital, realizando também diversas atividades voluntárias para captação de recursos.