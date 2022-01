Deputado Antonio Andrade destaca importância de promover a autonomia dos municípios

Texto: Ascom dep. Antonio Andrade

Na tarde desta terça-feira, 11, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade, participou de um evento no Palácio Araguaia com o governador, Wanderlei Barbosa, e prefeitos do Estado. Na ocasião foram assinados dois convênios que garantem mais recursos para o transporte escolar. Os valores pagos por aluno saltou de R$12,00 para R$15,00, um aumento de 25 %, que vai totalizar mais de R$85 milhões ao ano de investimentos, segundo a Secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc).

Também foi assinado o termo de cooperação técnica que viabiliza o repasse direto e integral dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) aos municípios.

“Esta abertura do Governo do Estado para com as prefeituras vai desburocratizar os repasses do transporte escolar, que agora passam a ir diretamente para os municípios. Este dia é um dia de autonomia para os municípios, é uma demonstração de municipalismo. Quero parabenizar o Governador, a bancada federal, os deputados estaduais que são parceiros e fazem um pacto indissolúvel para ajudar o Governador a administrar o Estado neste momento tão difícil. Queremos um Estado para todos e que chegue até aqueles que mais precisam”, ressaltou Antonio Andrade.

O Presidente da Aleto ainda demonstrou preocupação com relação às enchentes provocadas pelo excesso de chuvas no Tocantins.

“O momento é de união pelos tocantinenses que estão desabrigados, precisamos ainda ficar atentos ao aumento dos volumes dos rios”, destacou o Deputado.

Presenças

Estiveram presentes no evento o governador Wanderlei Barbosa, a deputada federal, Professora Dorinha, as deputadas estaduais, Vanda Monteiro e Valderez Castelo Branco, os deputados estaduais, Amélio Cayres, Cleiton Cardoso, Eduardo do Dertins, Issan Saado, Jair Farias, Léo Barbosa, Olyntho Neto e Vilmar de Oliveira, além do presidente da ATM, Diogo Borges e secretários de estado.