Deputada Dorinha destina R$ 5 milhões ao Programa Calha Norte

Na manhã desta quinta-feira, 18 de novembro, a deputada Dorinha prestigiou a convite do Senador Eduardo Gomes (MDB/TO), o evento de apresentação do Programa Calha Norte aos prefeitos tocantinenses, que trará ao Estado mais obras e equipamentos aos 139 municípios. Com a presença do General Ubiratan Poty, diretor do Programa, o projeto foi expandido oficialmente hoje para todos os municípios.

A parlamentar destinou para iniciar o projeto, em 2022, R$ 5 milhões ao Programa Calha Norte, com a finalidade de expandir as obras no Estado, segunda ela, “em especial para a construção de prédios públicos, área social, educação, pavimentação asfáltica entre outros”, disse.

A deputada explica que, “Na ocasião, tive a oportunidade de enfatizar também o montante de mais de R$ 1 bilhão que já destinei ao Estado nesses três mandados, bem como o trabalho que a Bancada Federal tem realizado, em Brasília (DF), em prol do Estado com a destinação de R$ 700 milhões para que sejam transformados em benefícios à população. Neste sentido, com a união de esforços, muito tem sido feito e, aproveito, para reafirmar o meu compromisso em contribuir ainda mais com o meu Tocantins”, comentou.

Dorinha destacou sua luta pela educação. “Além disso, pontuei sobre a minha luta pela Educação do País no Congresso Nacional, quando mencionei que iremos votar pela aprovação da Lei 4318, que irá assegurar aos municípios a aplicação dos 70% em recursos do Fundeb a TODOS os trabalhadores da Educação. O evento, que ocorreu em Palmas (TO) no auditório de ATM, foi um sucesso e reuniu dezenas de prefeitos e líderes do Estado”, acrescentou.