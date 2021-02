Definidos os membros de três Comissões Parlamentares

Os deputados estaduais definiram, em reuniões extraordinárias das Comissões, os presidentes, vice-presidentes e membros de três Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), para a 3ª e 4ª Sessões Legislativas da 9ª Legislatura.

As reuniões foram realizadas na tarde desta quarta-feira, 10.

Com essa definição, podem iniciar sua tramitação normal as matérias de autoria do Executivo e as de iniciativa dos próprios deputados.

A seguir, as Comissões aprovadas, com os respectivos membros e horários de reunião:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

Reunião: terças-feiras,

às 14 horas.

PRESIDENTE:

Ricardo Ayres (PSB).

VICE-PRESIDENTE:

Cláudia Lelis (PV).

MEMBROS EFETIVOS:

Cleiton Cardoso (PTC), Jorge Frederico (MDB), Prof. Junior Geo (PROS).

MEMBROS SUPLENTES:

Olyntho Neto (PSDB), Amália Santana (PT), Elenil da Penha (MDB), Fabion Gomes (PR), Vilmar de Oliveira (SD).

COMISSÃO DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Reunião: quartas-feiras, 14 horas.

PRESIDENTE:

Olyntho Neto (PSDB).

VICE-PRESIDENTE:

Issam Saado (PV).

MEMBROS EFETIVOS:

Elenil da Penha (MDB), Eduardo do Dertins (Cidadania),

Amélio Cayres (SD).

MEMBROS SUPLENTES:

Valderez Castelo Branco (PP),

Zé Roberto Lula (PT), Nilton Franco (MDB), Ivory de Lira (PCdoB), Leo Barbosa (SD).

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, TRABALHO, DEFESA DO CONSUMIDOR, TRANSPORTES, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇO PÚBLICO

Reunião: quartas-feiras, 14h30.

PRESIDENTE:

Valderez Castelo Branco (PP).

VICE-PRESIDENTE:

Vanda Monteiro (PSL).

MEMBROS EFETIVOS:

Zé Roberto Lula (PT), Jorge Frederico (MDB), Fabion Gomes (PR).

MEMBROS SUPLENTES:

Olyntho Neto (PSDB), Issam Saado (PV), Eduardo Siqueira Campos (DEM),

Ricardo Ayres (PSB), Vilmar de Oliveira (SD).