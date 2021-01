Criada em 2009, “cápsula do tempo” da Defensoria será aberta nesta sexta-feira, 22

Quando a pedra fundamental do prédio sede da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, em Palmas, foi lançada, em dezembro de 2009 (foto), também foram reunidos diversos itens relacionados aquele dia e ano para que fossem vistos novamente, pela primeira vez, pelo menos uma década depois. Esses itens foram lacrados em uma caixa de vidro, a “cápsula do tempo” da Defensoria, que será aberta às 9h desta sexta-feira, 22, em momento solene na Instituição.

A abertura da cápsula do tempo será transmitida ao vivo pelo canal da Defensoria no Youtube (youtube.com/defensoriaTO) para que membros, servidores, estagiários e voluntários da Instituição, assim como quaisquer outras pessoas interessadas, possam acompanhar e conhecer os itens ali guardados como memória.

Quando criada, a cápsula do tempo da Defensoria teve o objetivo de resguardar o contexto histórico daquele momento importante para a Instituição e também garantir que, quando fosse aberta, pudesse promover um momento solene e de boas lembranças.