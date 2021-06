Contagem regressiva para a Agrotins 2021 100% Digital: cenário recebe toques finais para início do evento

Faltam poucos dias para a Feira Agrotecnológica do Tocantins – Agrotins 2021 100% Digital. As equipes do Governo do Tocantins e de empresas parceiras estão trabalhando a todo o vapor e 24 horas por dia para entregar a melhor edição de todos os tempos e superar a passada, que teve cerca de 460 mil visualizações.

Este ano, a Agrotins 2021 100% Digital será realizada de 15 a 18 de junho, na plataforma digital pelo acesso www.agrotins.to.gov.br. O evento é uma realização do Governo do Tocantins.

O secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Jaime Café, destaca que a Feira é uma realização de diversas pastas do Governo do Tocantins. “Todo esse trabalho em equipe tem o único intuito de levar informação e conhecimento ao produtor para que possam melhorar suas produções e desenvolver ainda mais o setor do agronegócio no nosso Estado”, afirmou o gestor.

Com poucos dias para o início da Feira, os últimos detalhes estão sendo acertados como cenário, iluminação e transmissão. Conforme o publicitário Elias Felizardo, um dos responsáveis pela organização do evento digital, a parte técnica está sendo finalizada. “O cenário está sendo finalizado. Agora, estamos na parte técnica, de iluminação para fechar os detalhes de decoração para começarmos os testes de transmissão e com as apresentadoras. As equipes estão realmente trabalhando 24 horas por dia em montagens da estrutura, na preparação da programação e nos testes”, explicou Elias.

O publicitário ainda explica que são feitos testes com todos os apresentadores e com os participantes da Feira. “Fazemos testes com todos os palestrantes que vão entrar online para não ter nenhum impasse durante a Agrotins. Tudo isso é feito em parceria com a Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) e a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) que dão este suporte também”, complementou.

A Feira

Agricultura 4.0 é o tema da Feira Agrotecnológica do Tocantins – Agrotins 2021 100% Digital deste ano. A proposta de disseminar tecnologia, conhecimento e boas oportunidades de negócios.

A programação completa da Feira, que acontece de 15 a 18 de junho, está disponível na plataforma www.agrotins.to.gov.br.

