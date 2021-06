Confira o cronograma das obras da BRK Ambiental em Colinas do Tocantins para a semana de 14 a 19 de junho

A BRK Ambiental, responsável pelos serviços de saneamento em 47 municípios do Tocantins, realiza obras de expansão do sistema de esgotamento sanitário em Colinas do Tocantins, munícipio localizado no norte do estado.

Na semana de 14 a 19 de junho, as equipes continuam com os trabalhos nos bairros Santo Antônio e Vila São João. Mais de 14 mil metros de novas redes serão construídas, beneficiando mais de 1.700 habitantes com coleta e tratamento de esgoto.

Para as obras, algumas ruas e avenidas precisam ser interditadas para a segurança das equipes e dos pedestres. Recomenda-se que motoristas optem por transitar em vias alternativas. As ruas e avenidas podem ser fechadas entre às 07h e 18h.

Confira o cronograma:

Segunda-feira (14)

Rua 05 entre as ruas Isabel Cardoso e Marinete Costa Marinho no Setor Santo Antônio

Rua São Sebastião entre as ruas Silvânia e 32 no Setor Vila São João

Terça-feira (15)

Ruas 05 e Osório de Castro no Setor Santo Antônio

Rua 32 entre as ruas 21 e 23 no Setor Vila São João

Quarta-feira (16)

Rua Taguatinga entre as ruas São Sebastião e Arraias no Setor Vila São João

Rua 23 entre as ruas Lizarda e São Sebastião no Setor Vila São João

Quinta-feira (17)

Rua Taguatinga entre as ruas São Sebastião e Arraias no Setor Vila São João

Rua 21 entre as ruas Lizarda e São Sebastião no Setor Vila São João

Sexta-feira (18)

Rua Palmeirópolis entre as ruas São Sebastião e Arraias no Setor Vila São João

Rua Lizarda entre as ruas 23 e Silvânia no Setor Vila São João

Sábado (19)

Rua Palmeirópolis entre as ruas São Sebastião e Arraias no Setor Vila São João

Rua 23 entre as ruas Lizarda e Cristalândia no Setor Vila São João