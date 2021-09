Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Formoso divulga edital de convocação para eleger novos membros para mandato 2021/2024

A diretoria geral do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Formoso abriu o edital para composição dos novos membros mandato 2021/2024. O processo de cadastro dos representantes inicia-se, no dia 13 de setembro e segue até o dia 17 de outubro, conforme edital de convocação n° 001/2021, publicado no diário oficial nº 5.921 do dia 1ª de setembro.

A partir de 13 de setembro integrantes da comissão eleitoral estarão a campo visitando todos os membros, como também, novas instituições interessadas em participar do processo eleitoral que deve ser feito mediante o preenchimento da ficha de cadastramento, bem como apresentação dos documentos, conforme anexos constantes no edital.

De acordo com a gerente de Gestão de Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), que coordena a comissão Eleitoral, Maria Gorete dos Santos Cordeiro, os candidatos devem cumprir os critérios estabelecidos no edital. “Além de ser um trabalho voluntário, o comitê está envolvido em todas as ações voltada aos usos das águas da sua região”, ressaltou.

A gerente de Recursos Hídricos explica ainda que é o Comitê de Bacia quem expressa e decide que tipo de usos deverão ser feitos na bacia hidrográfica, e é por meio dele que o município poderá conseguir recursos para projetos como, saneamento, irrigação, reflorestamento e turismo.

A Bacia Hidrográfica do Rio Formoso envolve 18 municípios, sendo eles: Pium, Cristalândia, Lagoa da Confusão, Dueré, Formoso do Araguaia, Sandolândia, Araguaçu, Talismã, Alvorada, Figueirópolis, Cariri do Tocantins, Gurupi, Aliança do Tocantins, Crixás do Tocantins, Santa Rita do Tocantins, Fátima, Oliveira de Fátima e Nova Rosalândia.