Com produtores do Matopiba, Governador Wanderlei Barbosa destaca que investimentos em infraestrutura são necessários para melhorar o escoamento da produção

Por Thuanny Vieira / Edição: Lenna Borges | Governo do Tocantins

11/04/2022 – Publicado às 06h45

No coração do Matopiba, o Governador Wanderlei Barbosa, se reuniu com produtores da região, neste sábado, 9, na sede da Agrícola Rio Galhão, para ouvir as demandas e debater soluções estratégicas para melhoria da logística de escoamento da produção .

A região conhecida como Chapada das Mangabeiras faz parte da fronteira agrícola, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia (Matopiba). Com 100 mil hectares de área produtiva, somando cerca de 25 produtores e movimentando R$ 150 milhões por ano, é uma das regiões mais produtivas do Tocantins.

O Governador Wanderlei Barbosa declarou que tem visitado todas as regiões produtivas do Tocantins com intuito de conhecer as demandas dos produtores e levar infraestrutura. “Nós temos visitado todas as regiões produtivas do Estado e interagindo com os produtores. Temos que fazer uma carga tributária humanizada para que eles possam produzir e escoar, e ter uma lucratividade normal como em todo Brasil. As nossas rodovias precisam ser melhoradas, nós temos trabalhado muito isso e vamos fazer em diversas regiões, modificações e melhorias nas rodovias. E nós estamos conhecendo aqui justamente para trazer infraestrutura, isso não é uma promessa, é um compromisso, aqui não é gasto, é investimento”, destacou.

Uma das principais demandas dos produtores da região é investimento em infraestrutura para melhorar o escoamento da produção. O sócio-proprietário da Agrícola Rio Galhão, Sérgio Bueno, ressalta que a criação de uma estrada ligando a região à São Félix do Tocantins, além facilitar o escoamento da produção pelo Tocantins, promoverá o desenvolvimento econômico de todo o Estado.

“Precisamos de melhorias na logística para o escoamento da produção, criando uma estrada que liga a São Félix nos dando acesso a ferrovia Norte-Sul. Hoje, por falta dessa logística, adquirimos produtos da Bahia como calcário e adubo, que poderiam ser adquiridos no Tocantins, além de toda a geração de renda e emprego e arrecadação que poderiam gerar com a construção dessa estrada, é um desenvolvimento econômico gigante para o nosso Estado”, afirmou o produtor.

O Governador Wanderlei Barbosa reiterou o compromisso da gestão com o desenvolvimento do agronegócio tocantinense. “O Governo precisa perceber o tamanho e pujança do setor produtivo daqui e daquilo que pode produzir também para o nosso tesouro, para que a gente possa continuar fazendo investimento. Eu conheci aqui grandes proprietários, fazendeiros, industriais, empresários que alavancam a nossa economia, a economia nacional, e nós temos que dar atenção, temos que fazer os devidos investimentos”.