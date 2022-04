Em visita à Vila Panambi, Governador Wanderlei Barbosa delibera sobre parceria com produtores para realização de obra asfáltica e recursos para escola local

Por Thuanny Vieira / Edição: Lenna Borges | Governo do Tocantins

11/04/2022 – Publicado às 06h54

Em visita à Vila Panambi, na região do Jalapão, na manhã deste sábado, 9, o Governador Wanderlei Barbosa, debateu uma pauta extensa com a comunidade e firmou uma parceria para realização de obra asfáltica, e assegurou ainda, recursos para reforma e ampliação de unidade escolar.

Os produtores da região, representados pelas Associações dos Produtores da Garganta (APG) e Associação dos Produtores Irrigados da Bahia (AIBI), doaram o projeto básico para construção do asfalto da região da Garganta até a Vila Panambi.

O projeto prevê a construção de 74 km de asfalto. Na proposta, 14 km estão previstos para serem executados pelo Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto), da região da Garganta no município de Dianópolis até o entroncamento. Os 60 km restantes serão assumidos pelas associações de produtores, que irão asfaltar do entroncamento até a Vila Panambi.

O Governador Wanderlei Barbosa afirmou o compromisso em fazer os 14 km propostos no projeto. “Podem contar com a minha disposição de olhar a questão das rodovias, os 14 km que precisam ser feitos pelo Estado nós vamos fazer. Nós temos um planejamento para fazer reparações em rodovias neste ano, são mais de R$ 500 milhões investidos em reparação neste ano”, destacou.

Educação

Durante a visita, o Governador Wanderlei Barbosa conheceu as instalações da Escola Cooperativa Chapadão, e na ocasião aportou R$ 99 mil para a construção de salas/dormitórios para os professores da unidade escolar.

Também foi entregue pelo prefeito de Mateiros, Pastor João Martins e pelo Governador Wanderlei Barbosa, um ônibus escolar para atender as crianças que vivem distante da comunidade.

“A reivindicação da comunidade escolar era um ônibus novo e por determinação do Governador nós estamos entregando um ônibus de 45 lugares”, destacou o secretário da Educação, Fábio Vaz, anunciando mais recursos para melhorias na unidade escolar. “Essa escola é um modelo de gestão e o Governador também determinou a utilização do recurso que tem em conta, cerca de R$ 80 mil, que será convertido para fazer mais salas para os nossos professores que estão vindo para cá e isso trará mais conforto. Foi determinado também o aporte financeiro direto de mais R$ 99 mil para escola. É dessa forma que nós estamos agindo, desburocratizando, dando celeridade e trazendo recursos para que aconteça na ponta. O Estado não pode ser centralizador”, destacou o secretário.