Com o calendário de plenárias “Um Porto de Esperança” em pleno andamento, Antonio Andrade mostra força no setor Novo Planalto

A pré-candidatura de Antonio Andrade a prefeito de Porto Nacional deu um passo muito assertivo com a realização de plenárias pelos bairros da cidade. O evento desta quinta-feira, 5, no setor Novo Planalto reuniu mais de 400 pessoas, destacando a força conquistada pela pré-candidatura do deputado federal.

Durante a plenária estiveram presentes, o pai de família, o trabalhador, o jovem, o servidor público, o autônomo, o desempregado, a dona de casa, o médico, são muitos portuenses comparecendo nas plenárias e dando sua sugestão, sua contribuição.

“Foi uma plenária bastante positiva, com grande adesão da população. Ouvimos e debatemos com todos para continuar escrevendo de forma participativa nosso plano de governo”, destacou o pré-candidato ao avaliar o evento.

Com a realização das reuniões plenárias, Antonio Andrade reafirma seu compromisso com o povo ao conduzir o processo eleitoral de forma inclusiva e democrática, não abrindo mão da colaboração e do diálogo direto com a população portuense.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade