Com apoio do Governo do Tocantins, Feira de Negócios do Vale do Araguaia é lançada com objetivo de impulsionar economia da região

A primeira-dama e secretária Extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, representando o governador Wanderlei Barbosa, prestigiou, nessa quinta-feira, 4, o lançamento da Feira de Negócios do Vale do Araguaia (Feneva Tech 2024), em Paraíso. O evento, que ocorre no mês de agosto, é realizado pela Associação Comercial, Industrial, Agronegócios e Serviços de Paraíso (Acip) e o Governo do Tocantins, com apoio de outras instituições.

Para a primeira-dama, o apoio às feiras de negócios, uma das marcas da gestão Wanderlei Barbosa, é uma forma de impulsionar o desenvolvimento econômico de norte a sul do Estado. “O Governo do Tocantins investiu R$ 1,250 milhão para a realização deste evento, assim como fez para outras feiras como a Expoara e a Fenepalmas. Além da Agrotins, que recebeu mais de R$ 23 milhões de investimento e teve um retorno recorde de R$ 4,2 bilhões em negócios fechados”, destacou.

No lançamento, a Primeira-dama sugeriu à Acip que promova a solidariedade, como feito na Agrotins 2024. “Na Agrotins meu gabinete realizou a ação Agrotins Alimenta quem Precisa, que rendeu mais de 130 toneladas de doações que estamos direcionando para instituições do Tocantins que tanto precisam de apoio. Acredito que se fizermos uma campanha na Feneva também teremos sucesso”, destacou Karynne Sotero.

Retornando após 14 anos sem ser realizada, a Feneva Tech representa a região do Vale do Araguaia, que é composta por 16 municípios: Abreulândia, Araguacema, Barrolândia, Cristalândia, Caseara, Chapada de Areia, Divinópolis, Dois Irmãos, Lagoa da Confusão, Marianópolis, Miranorte, Monte Santo, Nova Rosalândia, Paraíso, Pium e Pugmil. No total, a região conta com uma população de mais de 146 mil pessoas e é um dos principais pólos de produção agropecuária do Tocantins.

Segundo o presidente da Associação Comercial, Industrial, Agronegócios e Serviços de Paraíso (Acip), Roberto Bandeira, o objetivo do evento é promover networking e oferecer para os empresários do Vale do Araguaia troca de saberes e melhores práticas, fortalecendo parcerias e o planejamento estratégico para enfrentar os desafios regionais, tudo com uma estrutura completa com essência inovadora. “A feira foi projetada para fortalecer a identidade e a economia da região. Serão nove mil m² com infraestrutura completa, áreas de alimentação e conveniência, espaços para negócios, playground e shows musicais, além da facilidade do acesso por meio do ingresso digital”, afirmou.

Ao final da cerimônia, convidados foram homenageados com certificados. A primeira-dama Karynne Sotero recebeu o certificado de Madrinha do Miss Feneva, que será realizado durante o evento.