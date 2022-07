Com novo local, convenções do PT e Federação Brasil Esperança acontecem dia 4 e homologam Paulo Mourão ao governo

Com novo local, a convenção do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Tocantins (PT-TO) acontece no próximo dia 4, quinta-feira, a partir das 14h, no auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e logo após, PT, PV e PCdoB, realizam a convenção da Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil, com grande ato iniciando às 16h. Os partidos vão homologar o nome de Paulo Mourão ao governo do Tocantins, o nome ao Senado, bem como a homologação dos deputados e deputadas estaduais e federais.

O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores no Tocantins, deputado Zé Roberto Lula falou sobre o atual momento político e a sua importância para a democracia do Tocantins. Para ele, “A eleição de Lula, Paulo Mourão e uma bancada forte, combativa na Assembleia e na Câmara dos Deputados é o que vai garantir a retomada do crescimento do nosso país e a felicidade da população, por isso, convidamos todos e todas filiados e filiadas para este momento em que vamos confirmar os companheiros e as companheiras que vão se dedicar ao projeto do povo trabalhador do nosso Estado”.

De acordo com o pré-candidato ao governo, Paulo Mourão, esse é a hora de resgatarmos, na história do Tocantins, a esperança. “Tudo é possível ser feito para a melhoria da vida dos tocantinenses, e para isso é preciso o engajamento dos trabalhadores e trabalhadoras na reconstrução de todo estado. O convite é para o jovem, o idoso, as mulheres, crianças, povos tradicionais, para um momento cívico de recuperação e reconstrução do nosso estado e isso só se dará com todos e todas de mãos dadas”, declarou Mourão.

No ato das convenções serão homologados ainda 16 nomes para candidaturas a deputados e deputadas estaduais e outros cinco nomes para candidaturas a deputados e deputadas federais pelo PT. Pelo PV serão quatro vagas para estadual e duas para federal, já o PCdoB com cinco para estadual e duas para federal. No total a Federação terá, na sua chapa proporcional, um total de 25 nomes para deputados e deputadas estaduais e nove para deputados e deputadas federais.