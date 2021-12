Cinthia Ribeiro reúne secretários e faz balanço de gestão

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, encerrou esta quinta-feira, 23, véspera do feriado de Natal, com uma reunião com seu secretariado e aproveitou para fazer um balanço de seu primeiro ano de gestão, neste segundo mandato. A chefe do executivo municipal destacou que o equilíbrio fiscal proporcionou muitas entregas, como obras de infraestrutura e as unidades habitacionais, além das ações de saúde pública, e a execução das políticas públicas sociais e econômicas, que ajudaram a enfrentar a persistência da pandemia.

Na ocasião, a prefeita anunciou que 2022 será o ano da educação em Palmas, em continuidade à retomada das aulas presenciais que ocorreu no segundo semestre deste ano, mas desta vez com a presença de todos os alunos, uma vez que a vacina já chegou ao público a partir de 12 anos, e os estudos da Agência Nacional de Vigilância (Anvisa) autorizam a vacinação contra a Covid-19 em crianças a partir dos cinco anos. “Com isso, teremos mais segurança para receber os alunos em sala de aula, e ofertar a eles um ensino de qualidade, algo que já é uma marca de Palmas”, enfatizou a gestora.

Cinthia Ribeiro fez questão de reconhecer o trabalho desenvolvido pela sua equipe, que segundo ela dedicou esforços para que todo o planejamento de governo fosse executado com rigor, e as contas fechadas sem nenhuma pendência. A prefeita lembrou da realização do Plano Plurianual 2022/2025, que nesta edição se deu na modalidade digital, e do Refis 2021, este de forma presencial e on-line, que possibilitou aos palmense renegociarem seus débitos com o município em condições facilitadas. Ela fez questão de destacar o apoio dos vereadores na aprovação de matérias importantes para a população, como o Orçamento Anual, aprovado ainda neste exercício.

Além da educação, a prefeita reafirmou que, em 2022, a Prefeitura investirá pesado na modernização da administração, por meio da digitalização dos processos, o que dará mais agilidade para quem buscar serviços ou precisar fazer algum procedimento na Prefeitura, além das novas obras financiadas pelo Banco de Desenvolvimento de América Latina (CAF), do Proinfra, que irá fazer o rejuvenescimento de muitas vias de grande fluxo da cidade, como a Avenida. Teotônio Segurado e outras.