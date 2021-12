Período natalino é oportunidade para que famílias aproveitem atrações ao ar livre de Palmas

Natal já é a data em que tradicionalmente as famílias se reúnem. Em Palmas, a ocasião é mais uma oportunidade para que os palmenses utilizem espaços e atrações públicas ao ar livre como cenário para estes encontros. Nesta véspera de Natal, a Prefeitura convida a população e os visitantes da Capital a usufruírem de momentos de qualidade nos espaços abertos. Mas sempre lembrando dos cuidados para prevenção da Covid-19, como o uso de máscara.

A sugestão é aproveitar o túnel de luzes, a árvore decorada da Avenida Teotônio Segurado e a grande praça natalina, que está montada no gramado enfeitado do Espaço Cultural. Com o tema ‘Natal de Encontros e Reencontros’, todos esses cenários são gratuitos para atualizar o álbum de fotos da família. As luzes se ligam às 18 horas. “O Natal deste ano será diferente! Muita coisa foi ressignificada. Por isso, os encontros e reencontros serão ainda mais afetivos e especiais. Que as bênçãos do menino Deus estejam na mesa de cada família reunida. Vamos celebrar a vida”, disse a prefeita Cinthia Ribeiro.

Decoração

A decoração no gramado do Espaço Cultural tem desde um Papai Noel gigante, renas, coração, esferas e caixas de presente iluminadas à Ipês amarelos cenográficos, que trazem beleza, originalidade e regionalizam a decoração. Todos esses elementos têm sido apreciados desde o acendimento das luzes.

O perfil @cidadepalmas no Instagram tem recebido dezenas de marcações em fotos mostrando adultos e crianças em meio às luzes e enfeites natalinos. Entre elas, a foto do @nandoangelo destaca a grande árvore decorada e os portais do túnel luminoso. “Nossa cidade tá muito linda para esse Natal. Quem mais já tá em clima natalino?”, escreveu na publicação.

Mais atrações

No sábado, 25, também é possível aproveitar outras atrações diurnas da Capital e também ao ar livre, como os parques que também receberam decoração natalina. O Parque Cesamar, aberto das 5 horas à meia-noite, e o Parque dos Povos Indígenas (PPI), sempre aberto, são ambientes agradáveis para piqueniques ou caminhadas com os pets. O almoço regional ganha destaque nas praias das Arnos, Graciosa, do Prata ou do Caju, que são atração o ano todo.

Já no domingo, 26, é possível fazer um passeio em família na Feira do Bosque, a partir das 16 horas. Lá, há uma praça de alimentação diversificada e as bancas de artesanato. Taquaruçu, distrito charmoso de clima ameno, também é uma opção com seus restaurantes e pousadas.

Clima chuvoso

As trilhas para cachoeiras são desaconselhadas em dias chuvosos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre os dias 24 e 26 de dezembro, a previsão é de tempo nublado intercalado com chuvas e trovoadas. A previsão é que as temperaturas fiquem variando entre 23ºC a 29°C.