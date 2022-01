Cinco municípios receberão ambulâncias e 1 milhão de reais já está na conta do ‘Hospital de Amor do Tocantins’ para término da obra, oriundo de emenda do deputado Antonio Andrade

Da Redação/Com informações da Agência Brasil, SES e Ascom

O Brasil tem desde o início da pandemia, 22,9 milhões de casos confirmados de covid-19 e segundo boletim epidemiológico divulgado ontem (14) pelo Ministério da Saúde, o número de recuperados é 21,7 milhões (94,8% dos casos). No Tocantins contabiliza 769.821 pessoas confirmadas com a Covid-19, destes 234.646 estão recuperados, 4.215 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Maior parte das emendas do presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Estadual Antonio Andrade, são voltadas para saúde e destinadas aos municípios tocantinenses. Outro fator preponderante de suas atividades parlamentares para área, é seu apoio através de emendas para construção do Hospital de Amor do Tocantins.

Um dos primeiros apoiadores do Hospital de Amor do Tocantins, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado Antonio Andrade, comemorou o pagamento de uma emenda de sua autoria, no valor de R$ 1 milhão, à unidade de combate ao câncer de Palmas.

O repasse está na conta do Hospital de Amor desde dezembro de 2021 e vai ser usado para o término da obra. O Deputado e sua esposa, Virgínia Andrade, abraçaram o projeto da construção do hospital na capital desde o início, realizando diversas atividades voluntárias para captação de recursos.

“Sempre entendemos a importância de termos uma filial do Hospital do Câncer aqui no Tocantins, esta doença atinge milhares de pessoas no Estado que sofrem em busca de tratamento. A unidade vai desafogar o serviço público estadual e garantir um tratamento de excelência aos tocantinenses acometidos pela doença, sem que eles precisem se deslocar até Barretos”, pontuou o presidente da Casa de Leis.

Ambulâncias

Neste início de ano cinco municípios tocantinenses, Aliança do Tocantins, Chapada da Natividade, Formoso do Araguaia, Juarina e Paranã já contam com recursos em conta para aquisição de ambulâncias, por meio de suas emendas parlamentares do Deputado.

Além dos municípios citados, Lagoa da Confusão e Almas, também tem recursos das emendas parlamentares de Antonio Andrade empenhados para aquisição de ambulâncias.

“O Tocantins é um Estado com grandes extensões territoriais, temos 139 municípios e em determinadas situações é inevitável o deslocamento para atendimento médico, nestes casos queremos garantir conforto, segurança e dignidade aos pacientes, por meio de ambulâncias novas”, destacou o Presidente.