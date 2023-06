Cia de Teatro Fernanda Montenegro encanta espectadores da região sul de Palmas com peça ‘A Idade do Sonho’

Depois de ter subido a serra com a magia do teatro, levando os encantos do espetáculo aos distritos de Buritirana e Taquaruçu, quem teve a honra de receber o espetáculo com a Cia de Teatro Fernanda Montenegro, neste final de semana, com a peça ‘A Idade do Sonho’, foram as crianças do centro de Palmas. As apresentações fazem parte do Circuito Itinerante de Teatro. A Cia se apresentou no sábado, 10, no Espaço +Cultura Atriz e Educadora Marcélia Belém e no domingo, 11, no Parque Cesamar. Próxima apresentação acontece na Feira da 307 Norte, no dia 18 de junho.

Wanessa Gomes, juntamente com suas filhas Alice de 8 anos e Aline de 4 anos, disseram que é a primeira vez que assistem uma peça ao ar livre, e que gostou muito da iniciativa. “É muito bom ter um evento de qualidade, que proporciona alegria, e ensina as crianças de uma forma lúdica”. A pequena Aline não disfarçou a ansiedade e curiosidade de conhecer todos os personagens da peça.

As amigas Talita Barreiro e Monique Cadete disseram que estavam ali a convite de um ator que faz parte da peça, e que fizeram questão de ir assisti-lo. “Eu não conhecia esse projeto, estou encantada, pois ele dá acesso e leva a cultura para os lugares menos favorecidos, pois todos devem ter direito ao acesso à cultura e a arte”. ressaltou Talita,

Espaço +Cultura Atriz e Educadora Marcélia Belém

Localizado na Arse 131 (1304 Sul), região central de Palmas, o Espaço +Cultura Atriz e Educadora Marcélia Belém é um espaço da Fundação Cultural, que oportuniza às crianças da região oficinas de acesso à cultura e arte. A Cia de Teatro se deslocou até o local juntamente com a equipe técnica da Fundação Cultural de Palmas (FCP) para realizar o espetáculo. O diretor da FCP, Cícero Belém, esteve presente e recepcionou a plateia.

Ele ficou visivelmente emocionado, pois segundo ele, além do local ser um sonho que ele participou desde a concepção, também leva o nome da sua irmã, já falecida, que também era atriz e produtora de teatro. “Aqui neste local é um misto de sentimentos, de poder trazer cultura para a comunidade, ocupando os espaços de forma produtiva e transformando a sociedade por meio da cultura, isso é muito gratificante”, destacou Belém.

Nesta temporada de circuito itinerante, ‘A Idade do Sonho’, de Tonio Carvalho, sob a direção de Cícero Belém, ainda será exibida na Feira da 307 Norte no dia 18 de junho. A estreia do circuito foi na Universidade Federal do Tocantins (UFT) e já percorreu os distritos de Buritirana e Taquaruçu, nos dias 3 e 4 de junho.

A Idade do Sonho

Apresentada em nova versão em Palmas, a ‘A Idade do Sonho’ é uma nova montagem sob responsabilidade da Cia de Teatro Fernanda Montenegro, após 30 anos da primeira realização no Tocantins, pelo Grupo de Teatro Chama Viva. Agora como uma forma de homenagear aqueles artistas pioneiros na Capital.

A ‘Idade do Sonho’ é encenada por atores e bonecos, réplicas dos atores. É um espetáculo para adultos e crianças, com classificação livre. A ação se desenrola em uma cidade do interior onde os sonhos podem simplesmente partir em busca da aventura, despertada pela passagem das trupes itinerantes e mambembes dos circos, dos teatros, dos ciganos e suas magias.

O espetáculo tem direção musical e trilha sonora original do maestro Heitor Oliveira e direção de movimento da professora Arabelle Hadife.

Circuito Itinerante de Teatro

Idealizado com a finalidade de democratizar o acesso ao teatro, o Circuito Itinerante percorrerá durante os meses de maio e junho os equipamentos da Fundação Cultural de Palmas (FCP) com a exibição da peça.