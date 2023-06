Ações da Defesa Civil e Guarda Metropolitana Ambiental são destaques na Praça da Sustentabilidade

A Praça da Sustentabilidade instalada no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, como parte da programação do 2° Encontro Nacional do Iclei, esteve repleta de atividades demonstrativas. As equipes da Defesa Civil Municipal e Guarda Metropolitana Ambiental foram atrações no espaço de visitação e integraram a programação do evento, que reuniu representantes governamentais nacionais e internacionais, com painéis de discussões sobre as melhores alternativas para o enfrentamento às questões climáticas.

Durante o evento, as equipes da Defesa Civil se revezaram para demonstrar ao público, de forma didática, o trabalho realizado em Palmas. O órgão desempenha um papel crucial na prevenção e mitigação de desastres naturais nas áreas verdes e de preservação permanente do município. Os trabalhos abrangem desde o monitoramento constante das condições climáticas e geológicas até a implementação de medidas preventivas, como o planejamento de evacuações em áreas de risco e a disseminação de informações sobre práticas seguras em situações de emergência.

“A medida que enfrentamos os desafios de um mundo em constante mudança, torna-se cada vez mais necessário priorizar a proteção e conservação do nosso meio ambiente, para garantir um futuro sustentável a todos”, ressaltou o superintendente do órgão, Bruno Maciel, reforçando ainda que as ações são executadas em parceria com os demais órgãos municipais e estaduais.

Os efetivos da Guarda Metropolitana Ambiental também aproveitaram a oportunidade para demonstrar os trabalhos que as equipes desenvolvem, que são de caráter ostensivo, preventivo e educativo. As equipes atuam firmemente para proteger os recursos naturais e combater a degradação ambiental nas áreas verdes urbanas e rurais do município. O inspetor Gilberto Ferreira ressaltou que a participação da instituição na programação da Semana do Meio Ambiente foi importante para mostrar as atividades que a Divisão de Fiscalização Ambiental realiza no dia a dia.

O espaço de visitação contou ainda com participação do Ibama/TO, que destacou as principais atividades desempenhadas pelo órgão em defesa dos recursos naturais. Durante os três dias de programação especial organizada pela Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA), o Centro de Convenções foi palco das discussões climáticas, debatendo as temáticas de inovações e soluções sustentáveis.