CER de Araguaína realiza a Semana de Luta das Pessoas com Deficiência

O CER (Centro Especializado em Reabilitação) de Araguaína realizará a Semana de Luta das Pessoas com Deficiência, de segunda-feira, 6, até sexta-feira, 10. Serão realizadas várias atividades das 8 às 11h30 e das 13 às 17 horas, na unidade, que fica no Setor Cidade Nova. O objetivo é informar à população sobre a importância da atenção e respeito, por meio de terapias em grupo, oficinas, minipalestras, exercícios físicos e show de talentos com pacientes, acompanhantes e profissionais.

“O evento é aberto para toda comunidade e as atividades voltadas para as pessoas com deficiência, para mostrar a todos que a deficiência não é um problema e que a pessoa consegue fazer qualquer atividade diária desde que passe pelo processo de reabilitação”, afirmou a supervisora administrativa do CER, Giovanna Andruccioli.

Desde abril, o CER oferece tratamento para as pessoas que desenvolveram sequelas após a covid-19, sejam elas neurológicas, pulmonares, físicas ou alterações visuais. Atualmente, a unidade atende mais de 500 pacientes e já foram realizados mais de 30 mil procedimentos.

Data importante

O evento é uma celebração ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, comemorado anualmente em 3 de dezembro. Esta data foi criada pela ONU (Assembleia Geral das Nações Unidas), em 14 de outubro de 1992.

O evento

As palestras serão ministradas no começo de cada período de programação e abordarão temas relacionados à saúde e à assistência social. Já as oficinas são para ensinar os participantes sobre pintura, mosaico e cultivo na horta. O evento terá presença de enfermeiros para aferir a glicemia.

Haverá ainda um momento especial com roda de conversa com psicóloga e assistência social, além de relaxamento. Uma aula just dance irá animar o grupo de segunda a quinta-feira e, na sexta-feira, o encerramento das atividades será com show de talentos com música em Libras, violão e ukulelê tocados por pacientes e teatro.

A unidade funciona em parceria com o Hospital de Amor e fica localizada na Rua Barcelona, Quadra 137, Lote 1, no Loteamento Cidade Nova, na divisa com o Residencial Lago Azul.

Programação

Dia 6 (segunda-feira)

8h – Abertura, palestras: “Terapia ocupacional e o autocuidado” e “Pedagogia e a prevenção da mobilidade em pessoa com deficiência visual”, e coffe break;

9h – Oficinas de pintura, de mosaico e de horta, teste da glicemia, roda de conversa com psicóloga e assistência social, relaxamento e just dance;

11h30 – encerramento das atividades da manhã

13h – Abertura, palestras: “Terapia ocupacional e o autocuidado” e “Pedagogia e a prevenção da mobilidade em pessoa com deficiência visual”, e coffe break;

14h – Oficinas de pintura, de mosaico e de horta, teste da glicemia, roda de conversa com psicóloga e assistência social, relaxamento e just dance;

17h – encerramento das atividades da manhã.

Dia 7 (terça-feira)

8h – Abertura, palestra: “Dica de exercício para pessoas com deficiência” e coffe break;

9h – Oficinas de pintura, de mosaico e de horta, teste da glicemia, roda de conversa com psicóloga e assistência social, relaxamento e just dance;

11h30 – Encerramento das atividades da manhã;

13h – Abertura, palestra: “Dica de exercício para pessoas com deficiência” e coffe break;

14h – Oficinas de pintura, de mosaico e de horta, teste da glicemia, roda de conversa com psicóloga e assistência social, relaxamento e just dance;

17h – Encerramento das atividades da tarde.

Dia 8 (quarta-feira)

8h – Abertura, palestra: “Alimentos saudáveis e não saudáveis” e coffe break;

9h – Oficinas de pintura, de mosaico e de horta, teste da glicemia, roda de conversa com psicóloga e assistência social, relaxamento e just dance;

11h30 – Encerramento das atividades da manhã;

13h – Abertura, palestra: “Alimentos saudáveis e não saudáveis” e coffe break;

14h – Oficinas de pintura, de mosaico e de horta, teste da glicemia, roda de conversa com psicóloga e assistência social, relaxamento e just dance;

17h – Encerramento das atividades da tarde.

Dia 9 (quinta-feira)

8h – Abertura, palestra: “Orientações Fonoaudiológicas para pessoas com deficiência” e coffe break;

9h – Oficinas de pintura, de mosaico e de horta, teste da glicemia, roda de conversa com psicóloga e assistência social, relaxamento e just dance;

11h30 – Encerramento das atividades da manhã;

14h – Abertura, palestra: “Orientações Fonoaudiológicas para pessoas com deficiência”, e coffe break;

14h – Oficinas de pintura, de mosaico e de horta, teste da glicemia, roda de conversa com psicóloga e assistência social, relaxamento e just dance;

17h – Encerramento das atividades da tarde.

Dia 10 (sexta-feira)

8h – Abertura, palestra: “Atribuições do Serviço Social”, e coffe break;

9h – Teste da glicemia e Show de Talentos: Música em Libras, violão e ukulelê (pacientes) e teatro;

11h30 – Encerramento das atividades da manhã;

13h – Abertura, palestra: “Atribuições do Serviço Social”, e coffe break;

14h – Teste da glicemia e Show de Talentos: música em Libras, violão e ukulelê (pacientes) e teatro;

17h – Encerramento das atividades da tarde.