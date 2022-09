Carreata incentiva o combate ao mosquito da dengue em Porto Nacional

Por Ascom

Com o objetivo de controlar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, o Aedes Aegypti, diminuindo assim a incidência de casos da doença, servidores da saúde e das demais secretarias da gestão municipal realizaram na tarde desta quinta-feira, 01, uma carreata pelas ruas da cidade chamando a atenção sobre a importância da colaboração da sociedade nesta campanha de combate ao mosquito.

A mobilização, contou com a presença do prefeito, Ronivon Maciel, da primeira-dama, Keila Viana, e da secretária municipal de saúde, Lorena Martins. “Essa foi a primeira de uma série de ações que irão acontecer com intuito de combater a doença no município. Várias outras atividades ainda serão colocadas em prática, reforçando para a população informações acerca da prevenção, bem como o perigo potencial que o aedes aegypti representa”, salientou, Lorena Martins.

O prefeito Ronivon Maciel, falou sobre o quão importante é ter a população como aliada nessa missão. “A prefeitura está fazendo a parte que lhe cabe, mas precisamos da ajuda de cada um nessa empreitada, com união e empenho vamos conseguir minimizar a proliferação do mosquito, e assim diminuir as possibilidades das pessoas ficarem doentes. Cuidados simples podem salvar vidas”, frisou.

É importante frisar que, para fazer o controle efetivo da proliferação do mosquito, é necessário apenas alguns minutos ao longo da semana para verificar o telhado, calhas entupidas, piscina, garrafas, pneus, lixo em local desapropriado e demais itens que possam ser potenciais criadouros. Mesmo em lugares que necessitem fazer o armazenamento de água é importante não deixar os reservatórios destampados, impedindo assim que o mosquito coloque ovos dentro dessas águas.

