Candidatos ao Vem Enem têm até o dia 13 de julho para se inscrever

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo para o projeto Vem Enem, têm até o dia 13 de julho para preencher o formulário de inscrição, anexar os documentos necessários e enviar para o e-mail vemenemfjp@gmail.com. O Projeto oferece 600 vagas para estudantes de baixa renda fazer cursinho preparatório para o Enem e Vestibular, na modalidade EaD.

Todas as informações sobre o processo seletivo do Vem Enem estão publicadas no Diário Oficial de 25 de junho de 2021 (http://diariooficial.palmas.to.gov.br/media/diario/2765-25-6-2021-19-55-1.pdf). As aulas começam no dia 04 de agosto e seguem até 30 de novembro de 2021. Para realizar a inscrição é preciso enviar cópias da ficha de inscrição, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, comprovante de renda e carteira de reservista (para candidatos do sexo masculino) para o e-mail vemenemfjp@gmail.com, dentro do prazo especificado no edital.

O programa visa a inserção de jovens no ensino superior público. Este ano, em decorrência da pandemia, as aulas ocorrerão na modalidade Ensino a Distância (EaD), com duração de quatro meses. Também serão ofertadas mais três aulões preparatórios, além de distribuição de material pedagógico.

Para o presidente da Fundação da Infância e Juventude de Palmas, João Pedro Claret, a pasta tem a responsabilidade de promover o processo seletivo e realizar o curso preparatório para auxiliar os jovens de baixa renda da Capital a ingressarem na vida acadêmica.

Resultado

O resultado parcial dos candidatos classificados será divulgado no Diário Oficial do Município no dia 23 de julho de 2021. Os candidatos que quiserem recorrer têm entre 26 e 28 de julho para preencher o formulário constante no anexo II do edital e enviar para o e-mail vemenemfjp@gmail.com. Já o resultado final será publicado no dia 30 de julho de 2021 e poderá ser conferido no portal da Prefeitura de Palmas no endereço www.palmas.to.gov.br.

Anexos

Ficha de inscrição

https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/ANEXO_I_p1h1MXo.pdf

Ficha de recurso

https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/ANEXO_II.pdf

Ficha de matrícula

https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/ANEXO_III.pdf

Cronograma

· Período de inscrição – 28/06/2021 a 13/07/2021

· Resultado parcial – 23/07/2021

· Recursos – 26/07/2021 a 28/07/2021

· Resultado final – 30/07/2021

· Matrícula e aula inaugural – 04/08/2021

· Convocação da primeira lista de suplentes – 18/08/2021

· Convocação da segunda lista de suplentes – 15/09/2021