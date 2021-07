Tapa-buraco: água e resíduos corrosivos que vazam de veículos causam desgaste de asfalto

…

A água é um dos principais fatores de desgaste do asfalto, seja ela água descartada de calçadas e canos irregulares ou oriunda das chuvas. No entanto, outros fatores também favorecem o desgaste do pavimento asfáltico, seja ele o impacto do tráfego de veículos automotivos ou em função do vazamento de óleo e combustível, por exemplo.

Para correção de pontos com ruptura de asfalto, causadas por estes e outros fatores, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) mantém serviço contínuo de recuperação de pavimento e recapeamento. Nesta segunda-feira, 05, continua em execução a aplicação de rejuvenescimento asfáltico com microrrevestimento na ASR-SE 115 (1112 Sul). Também estão programados reparos (tapa-buraco) nas quadras ACNE 12 (104 Norte), Arse 13 (108 Sul), Arse 23 (208 Sul), na Arso 42 (405 Sul) e na Av. D no Jardim Aureny III.

Parte destes pontos de tapa-buraco foi incluída na programação de serviços do dia em função de pedidos feitos por cidadãos, diretamente à Superintendência de Obras Viárias. Os pedidos podem ser feitos pelo telefone (63) 3212-7404 das 13 às 19 horas de segunda a sexta-feira. Entre 1º de abril e 30 de junho deste ano, 50 solicitações foram registradas, sendo todas incluídas na programação diária de serviços, tão logo sejam concluídos os atendimentos anteriormente programados.

Investimentos previstos

Conforme anunciado pela prefeita Cinthia Ribeiro, em 2021 serão recuperados 80 km da malha viária de Palmas através do recapeamento com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), material de maior qualidade e resistência, de avenidas e ruas desgastadas em função da grande demanda viária dos últimos anos. A Avenida Teotônio Segurado será uma das vias contempladas.

Para a região Sul foi anunciada a recuperação de 67 mil m² de pavimento com recapeamento com tratamento superficial duplo (TSD) para recuperação de ruas e avenidas dos setores Bela Vista e Morada do Sol II, Jardim Aureny II, Jardim Aureny III e Jardim Aureny IV.

Estas e outras obras terão recursos do Programa de Ampliação de Infraestrutura Urbana de Palmas (Proinfra) que recebe financiamento do Banco do Brasil da ordem de R$ 50 milhões. Para saber mais detalhes, acesse: Proinfra investirá R$ 50 milhões em obras de recuperação e ampliação de infraestrutura viária para Palmas.