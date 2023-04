ATCP cria escala especial para atender transporte coletivo da Capital

A Prefeitura de Palmas, por meio da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), preparou uma escala emergencial para atender a população com o serviço de transporte público urbano na Capital, e ainda minimizar os impactos da suspensão da prestação de serviço por parte da empresa ViaCap. A linha atendida pela empresa com maior fluxo de passageiros é a 470 – Taquari, por isso ela foi priorizada na escala, assim com a linha 540 – Eixão Taquaralto.

A ViaCap é responsável pela operação de 30 ônibus, incluindo a mão de obra para prestação do serviço. Atualmente, com o fim do contrato de concessão com a ViaCap, a empresa presta o serviço via requisição. A ATCP está em fase de encerramento dessa requisição de serviço e negocia com a empresa a transição de gestão desse serviço.

“Sabemos o tamanho do desafio que é assumir a gestão de um serviço que durante 30 anos esteve na mão da iniciativa privada. Hoje não trabalhamos para ter lucro, mas para prestar um serviço de qualidade para a população. Acreditamos e temos interesse em realizar um encerramento da relação com a ViaCap da melhor maneira possível, tudo aquilo que é obrigação da gestão do município para a realização dos pagamentos já está tramitando para que seja feito”, pontua Fabio Chaves, presidente da ATCP.

Para minimizar os impactos da paralisação, a equipe da ATCP começa a operar uma escala emergencial, e segue estudando soluções para outras linhas que antes eram atendidas exclusivamente pela ViaCap. “Estamos mobilizados para encontrar soluções que atendam a população e que também esteja dentro da capacidade do nosso sistema hoje, sem sobrecarregar nossos servidores e com uma rotina adequada para aqueles que fazem o sistema funcionar”, destaca Morisdant Saboia, superintendente de Transporte Público de Palmas.

Duas linhas que eram atendidas exclusivamente pela ViaCap e que ficaram sem escala para os próximos dias foram: 430 – Aureny III (Estação Xerente), Av. I, Rua 24, Rua 27, Rua 22, Av. G, Av. D, Av. A, Av. Dr. Feliciano Machado Braga, Rua CMTE Rafael Beles, Rua Rn 02, Rua Rua Joventino Barbosa, Av. Vicente De Paula, R. CMTE Antônio Geremias, Rua Rn 9, Av. G, Av. E, Rua 25, Av., Av. H, Av. E, Av. J, Av. M, Av. L, Rua 30, Rua 3, Av. D – Av. L – Rua 28 – Av. J – Rua 22 – Rua 33 – Rua 24 – Av. I – Aureny III (Estação Xerente). E a linha 460 – Aureny III (Estação Xerente), Av. I, Av. De Ligação Ao Aeroporto, Aeroporto, Retorno, Av. de Ligação Ao Aeroporto, Av. I, Aureny III (Estação Xerente). Os usuários dessas duas linhas podem procurar alternativas nas mais estações mais próximas e os seviços serão retomados em breve, logo que a ATCP consiga fazer uma nova escala.

“Nós lamentamos os transtornos e reforçamos que seguimos mobilizados para minimizar os impactos dessa situação e retomar a normalidade do serviço de transporte público da Capital”, finaliza Fábio Chaves.

Confira abaixo os horários e itinerários das linhas 540 e 470:

Linha 540 (ida) – de Jardim Taquari à Estação Apinajé – https://tinyurl.com/2ypp2vxu

Linha 540 (volta) – da Estação Apinajé ao Jardim Taquari – https://tinyurl.com/24sgqyng

Linha 470 – saída da Estação Xerente – Jardim Aureny III – https://tinyurl.com/2b436nap