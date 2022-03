Araguaína terá aulão de zumba e outras atividades em comemoração ao Dia das Mulheres; hoje 10, e nesta sexta-feira, 11

Por Giovanna Hermice | Secom/Prefeitura de Araguaína

Foto: Marcos Sandes/Ascom

10/03/2022 – Publicado às 03:40

Araguaína irá realizar uma programação cultural e esportiva em comemoração ao Dia das Mulheres. O evento será nos dias 10 e 11, quinta e sexta-feira, na Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados), que fica no Setor Araguaína Sul. Estão previstas palestras, aulas de dança, teatro, oficina de doces, além de apresentações musicais e workshop.

O Dia das Mulheres Praça CEU contará com uma programação de 20 atividades diferentes. A Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Lazer estima beneficiar, nos dois dias, 200 moradoras do Setor Araguaína Sul e bairros próximos a praça.

“A mulher exerce um papel fundamental na sociedade, por isso queremos fazer o convite para todas as mulheres, principalmente dos setores da região, como Cimba, Raizal, Tereza Hilário Ribeiro e Imaculada Conceição para estarem participando conosco dessa homenagem”, convidou o secretário Zeca de Oliveira.

Primeiro dia

Na quinta-feira, 10, a abertura será realizada ao som da dupla Kelson e Mateus, às 8h30, em seguida, uma roda de conversa sobre o Trabalho Infantil espera a comunidade às 9 horas. O primeiro dia continua animado com a música do DJ Pepeu e a programação da manhã será finalizada com uma palestra da psicóloga Eunice Albano, às 10 horas, sobre o Papel da Mulher na Sociedade.

No período da tarde, o evento será retomado às 14 horas com o Projeto Fênix da Polícia Civil, que contará com palestra para orientar as mulheres como denunciar a violência doméstica. Às 15h30, um workshop sobre autoestima da mulher por meio da maquiagem será ministrado e o encerrando da programação do dia, às 16h30, terá mais uma vez a dupla Kelson e Mateus.

Segundo dia

O segundo dia de evento, sexta-feira, 11, terá muita música, esporte e dança, além da programação iniciar mais cedo e seguir até a noite. A primeira atração será na quadra, às 7h30, com o DJ Edilson Coelho, e em seguida haverá uma partida amistosa de futsal feminino, mais a música com a cantora Amanda Leite e para finalizar a manhã, às 10 horas, uma oficina de Dança e Expressão Corporal com o professor João Vitor.

Durante a tarde, uma apresentação teatral espera as mulheres no auditório às 14 horas, em seguida, no mesmo local, uma oficina de doces. Das 16h30 às 19 horas, muita música vai rolar com Dj Charles, Candeia CIA de Dança, Renan Aguiar e Dj Rogério. A programação segue às 19 horas, será promovido um aulão de zumba e para finalizar um sorteio de brindes pela participação do evento.