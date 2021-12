Araguaína para Cristo reúne mais de 20 mil pessoas

A Prefeitura de Araguaína continua investindo em infraestrutura para a população. Desta vez, centenas de famílias foram beneficiadas com a entrega de três pontes de concreto e bueiros, na região do Garimpinho, no último sábado, 11. No mesmo dia, mais de 20 mil cristãos se reuniram para orar, ouvir ministrações, bandas locais e nacionais, no calçadão da Via Lago, no evento Araguaína Para Cristo. As ações fazem parte das comemorações dos 63 anos da cidade.

O primeiro evento foi realizado na manhã do último sábado, 11, com a entrega de três pontes de concreto e três bueiros, na estrada que liga as rodovias TO-222 e TO-226 à região do Garimpinho. A iniciativa tem como objetivo oferecer mais qualidade de vida para a população e beneficia diretamente 31 famílias que possuem chácaras na região e indiretamente centenas de outras várias propriedades rurais.

“Nós sabemos da necessidade de vocês para escoar a produção, levar os alunos nas escolas e por isso estamos entregando obras de qualidade para durar para o resto da vida”, afirmou o prefeito Wagner Rodrigues em seu discurso.

As pontes foram construídas sobre o Córrego Chá, que com a chegada do inverno, a água transbordava e o único acesso para cidade era percorrer 6 km pelo rio Araguaia. “Estamos muito satisfeitos, agora no período chuvoso não ficaremos mais ilhados, as linhas escolares vão poder passar pela estrada, os produtores vão poder escoar o transporte de gados, além do acesso à saúde. As pontes beneficiaram todos da região”, agradeceu o morador Durval Santana.

Programa Travessia

As novas estruturas são de 6, 8 e 12 metros e fazem parte do Programa Travessia que prevê a implantação de 24 pontes de concreto em diversas regiões da zona rural de Araguaína.

Do total, 15 estão sendo custeadas com verba do Tesouro Municipal e outras nove por meio de convênio com o Governo Federal, somando um investimento de mais de R$ 2,5 milhões.

Em 11 meses, a Prefeitura já entregou 12 das 24 pontes. Uma está em fase de construção e outras duas estão prontas e devem ser entregues para a população nos próximos meses.

O Programa Travessia é executado em conjunto com o Máquinas na Estrada, que prevê a reestruturação das estradas vicinais e calçamento das áreas comuns dos assentamentos, onde estão localizadas as escolas e unidades de atendimento de saúde.

Araguaína Para Cristo

Saindo da zona rural, a próxima parada nas comemorações dos 63 anos da cidade foi cultural. O Araguaína Para Cristo reuniu mais de 20 mil pessoas, no calçadão da Via Lago, na noite do último sábado, 11. O evento foi organizado por pastores e padres de diversas igrejas da cidade, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer.

Com seis horas de duração, o Araguaína Para Cristo contou com uma programação de orações, ministrações e louvores da música gospel local e nacional. O tema era “Gratidão”. Um momento essencial para a advogada Jaqueline Rosa. “Estou alegre, pois tenho muitos motivos para agradecer ao Senhor, por isso estou aqui e quero espalhar o amor dEle”.

Fiéis de 25 igrejas da cidade estiveram presentes no evento, além de caravanas de outras cidades circunvizinhas. No palco, participaram dos momentos de adoração, bandas regionais como: Levada Santa, Fé Meninas, Orquestra da Assembleia de Deus, Banda Asas, Claudiel e Banda que abriram os louvores até a chegada dos artistas nacionais: Jessé Aguiar, Davi Sacer e Midian Lima.

Aos 19 anos, conhecido por sucessos como “Alívio”, “Eu Não Desisto” e “Existe Vida Aí”, Jessé Aguiar foi o primeiro cantor nacional a subir no palco. “Minhas canções retratam os momentos difíceis que eu vivi desde o início da pandemia e trazer agora essa mensagem de esperança para as pessoas, em um novo tempo que estamos vivendo, com shows e programações voltando é gratificante. É a primeira vez em Araguaína conhecendo esse pessoal maravilhoso e também que faço um show com essa abrangência”, revelou o artista.

Programação continua

Os moradores do Setor Itaipu vão ser os primeiros a serem beneficiados com a entrega de 100 títulos do Programa de Regularização Fundiária Casa Legal, realizado pela Prefeitura de Araguaína, em parceria com o TJTO (Tribunal de Justiça do Tocantins).

O evento faz parte das comemorações de 63 anos de Araguaína e será realizado nesta sexta-feira, 17, a partir das 16 horas, na quadra de esportes do Setor Itaipu, na Rua FM Couto, Quadra 17, Lote 2.

O programa atende tanto as famílias que ocuparam áreas públicas quanto às de propriedades particulares ocupadas até 2016, independente dos diferentes níveis econômicos.



