Araguaína inicia nesta quarta feira, 9, vacinação de mais um grupo prioritário contra a influenza

A Secretaria da Saúde de Araguaína inicia nesta quarta-feira, 9, a terceira etapa de vacinação contra a gripe com a imunização de mais um grupo prioritário. Entre os dias 9 de junho e 9 de julho, o Município pretende imunizar 14.296 pessoas que se enquadram no grupo prioritário determinado pelo Ministério da Saúde.

Na lista, estão as pessoas com algum tipo de comorbidade; trabalhadores do sistema prisional; população privada de liberdade; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo e as forças de segurança. Em Araguaína, as doses estarão disponíveis em 12 UBS (unidades básicas de saúde), de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Influenza e covid-19

A campanha de vacinação contra a influenza está sendo realizada paralelamente à vacinação contra a covid-19, coincidindo o público-alvo em algumas etapas. De acordo com a diretora de imunização de Araguaína, Samilla Braga, é importante que a população fique atenta a alguns critérios.

“Caso a pessoa se enquadre no público-alvo das duas vacinas é importante que seja priorizada a administração da vacina contra a covid-19. Já aquelas pessoas que ainda não estão na lista da vacinação da covid, devem fazer a imunização contra a influenza respeitando um intervalo de 14 dias entre as duas vacinas”, explicou a diretora.

A população que se enquadra em alguns dos grupos das etapas anteriores de vacinação contra a influenza também poderão receber a vacina nas UBS.

Unidades de vacinação

As 12 UBS que estão vacinando a população de Araguaína contra o vírus da Influenza nesta etapa são:

UBS Avany Galdino da Silva – Rua Gonçalves Ledo, Bairro São João;

UBS Couto Magalhães – Av. Perimetral, Setor Couto Magalhães;

UBS Manoel Maria Dias de Brito – Rua dos Ingaxixis, Setor Cimba;

UBS Dr. Dantas – Rua CE , Setor Jardim Costa Esmeralda;

UBS Manoel dos Reis Lima – Rua das Hortênsias, Setor Jardim das Flores;

UBS Lago Azul – Av. Araguaia, Parque do Lago;

UBS José Ronaldo Pereira da Costa – Rua 9, Setor Dom Orione;

UBS Senador Benedito Vicente Ferreira – Rua 7, Setor José Ferreira;

UBS Bairro de Fátima – Rua Padre Anchieta , Bairro de Fátima;

UBS Ponte – Rua Joaquim Caboclo, Setor Ponte;

UBS Palmeiras do Norte – Rua das Camélias, Setor Palmeiras do Norte;

UBS Distrito Novo Horizonte – Av. Araguaia, próximo ao Colégio Estadual Manoel Gomes.