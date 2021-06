O Instituto de Previdência Social do Município de Palmas (PreviPalmas) estará fechado nesta sexta-feira, 11, para dedetização do prédio. A ação faz parte do cronograma do instituto para o controle de pragas e o expediente será retomado na segunda-feira, 14, das 13 às 19 horas.

Já a sanitização do prédio, para evitar possível transmissão do novo coronavírus, ocorre todos os sábados. Em razão da pandemia, os atendimentos ao público são realizados por agendamento, pelos telefones (63) 2111-6354/ 6358 / 6351, a fim de evitar aglomerações e respeitando sempre as normas de distanciamento físico.