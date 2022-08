Araguaína avança em obras que trazem mais mobilidade, desenvolvimento econômico, cultura e esporte

Por Marcelo Martin – Foto: Marcos Sandes/Ascom

A Prefeitura de Araguaína continua investindo em obras públicas que estão mudando Araguaína para sempre, em áreas como na mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, cultura e esporte. Essas ações promovem transformações sociais nos bairros da cidade e no campo, para melhoria de vida da população.

“Nosso povo é um povo trabalhador e precisamos continuar investido para dar condições adequadas para que a cidade siga crescendo. Isso cria um círculo virtuoso que atrai mais investimentos, tornando Araguaína cada vez mais importante, bonita, organizada e com uma economia forte”, afirmou o prefeito Wagner Rodrigues.

Por meio do Programa Travessia, a Prefeitura está substituindo 31 pontes de madeira na zona rural por estruturas em concreto. Atualmente, quatro novas estão em construção, sendo uma delas de grande porte sobre o Ribeirão Gurgueia, com 28 metros. Além disso, há a reestruturação das estradas vicinais, facilitando o escoamento da produção da agricultura familiar.

Mais conforto

Na cidade, a Prefeitura está construindo abrigos em pontos de ônibus, táxi e mototáxi. Nessa primeira etapa, os 14 locais receberam estrutura moderna, segura e com espaço amplo. As coberturas têm armação metálica com telha termoacústica, bancos metálicos, forros em PVC e outros.

Esporte no Lago Azul

Na Via Lago, as obras do Centro de Canoagem estão avançando e dando forma a mais um inédito local para práticas esportivas. A primeira etapa já está concluída. O novo polo esportivo será referência para toda a região.

Avenida aérea

A obra de expansão e modernização no Aeroporto de Araguaína segue a todo vapor. Nesta fase tem drenagem, regularização de faixa de pista, áreas de segurança das cabeceiras e do final da pista. A obra vai garantir mais conforto e segurança aos passageiros, além de atrair novas empresas aéreas.

Desenvolvimento econômico

Outro grande investimento da Prefeitura é a implantação do Centro de Convenções. O Novo prédio está localizado no cruzamento da Via Lago, principal cartão postal da cidade, com a Avenida Filadélfia. O espaço é ideal para atividades de lazer, cultura e negócios, como congressos, convenções, simpósios, seminários, conferências e grandes eventos. O local terá salão para exposições e shows e estacionamento para 200 veículos.

Valorização da cultura

Para fortalecer a cultura e oferecer novas opções de lazer e turismo, a Prefeitura está reconstruindo e ampliando o antigo Espaço Cultural. O projeto prevê teatro com novas cadeiras, arquibancada externa, praça para exposição artística, além da revitalização da região próxima ao Espaço.

Mobilidade urbana

A Prefeitura está concluindo a 1ª etapa da Via Norte, maior obra de sustentabilidade, logística e mobilidade urbana do Tocantins. Esse trecho inicia na Avenida Cônego João Lima, passando pelos bairros Neblina, Jardim Goiás, São Luiz, Setor Brasil, Cimba, chegando à Avenida Castelo Branco.

A 2ª etapa da Via Norte também já está bem avançada. O trecho sai da Avenida Castelo Branco e segue pelo Araguaína Sul, Maracanã, Universitário, Setor Barros, Parque Bom Viver e chegará até o Residencial Costas Esmeralda e a Rodovia Belém-Brasília.

Asfalto nos bairros

Desde 2013, são mais de 800 quilômetros de novo pavimento realizados pela Prefeitura. Dezenas de bairros como o Ana Maria, Setor Tocantins, Jardim Vitória e Morada do Sol 3 já receberam infraestrutura completa.

No Bairro Senador, a Rua Dom Emanuel, que liga o Centro à Avenida Filadélfia, foi mais uma que recebeu nova pavimentação, recentemente. A troca dos antigos bloquetes ou asfalto deteriorado já foi realizada em quase toda a cidade. E no JK, um dos bairros mais antigos de Araguaína, o velho asfalto vai dando lugar à nova capa asfáltica com tecnologia CBUQ.

As obras de pavimentação seguem avançando para asfaltar 100% de Araguaína. O maior programa de pavimentação do Tocantins está dando fim à poeira em bairros que nunca haviam recebido asfalto, como o Setor Xixebal, a Vila Bragantina, parte do Nova Araguaína e o Setor Monte Sinai, que estão recebendo pavimentação, drenagem e calçadas acessíveis.

