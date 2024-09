Ao lado de Wanderlei Barbosa, Toinho Andrade anuncia grande comício em Porto Nacional nesta quinta-feira, 12

O governador Wanderlei Barbosa participará do 1° grande evento de campanha do deputado federal e candidato a prefeito de Porto Nacional, Toinho Andrade, que será realizado nesta quinta-feira.

O evento no setor Jardim Municipal, marca a entrada oficial do governador na campanha em sua 1° agenda de rua com o candidato do Republicanos.

Durante a pré-campanha, Wanderlei Barbosa esteve com Toinho Andrade em inúmeros eventos promovidos pelo partido. E como principal cabo eleitoral do Estado, o governador sabiamente endossa mais uma vez seu apoio incondicional ao amigo.

Assessoria de Imprensa – Deputado Federal Antonio Andrade