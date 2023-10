Antonio Andrade entrega veículo 0 km para Patrulhamento Rural em Porto Nacional

Com emenda do deputado federal, Antonio Andrade (Republicanos), Porto Nacional foi contemplada com um veículo 0 km, entregue à Polícia Militar na manhã desta quarta-feira, 4 de outubro, durante comemorações do aniversário de 35 anos do Tocantins na cidade.

A viatura novinha será utilizada para a realização da Patrulha Rural, uma demanda antiga da população que reside nas regiões mais distantes da zona urbana do município.

A solenidade de entrega contou com a presença do governador Wanderlei Barbosa, que destacou o empenho do deputado Antonio Andrade em buscar melhorias para Porto Nacional. “O trabalho que o Antonio Andrade faz por Porto Nacional é admirável, por isso nossa parceria tem sido exitosa, o propósito maior é o bem-estar da população”, enfatizou.

Em entrevista, o deputado enfatizou que a zona rural não estará mais esquecida, e que a aquisição da viatura para atuação da Polícia Militar é a realização de um sonho dos produtores rurais e das pessoas que vivem no campo.

Em entrevista, Antonio Andrade destacou: “A emenda na ordem de R$ 280.000 para aquisição do veículo foi destinada quando eu ainda era deputado estadual. Felizmente, em uma somatória de esforços conseguimos realizar essa entrega tão importante e sonhada por muitos. Essa conquista irá oportunizar aos cidadãos que vivem na zona rural contar com a proteção que a Polícia Militar pode oferecer”, pontuou o parlamentar.

Durante o evento, o deputado também parabenizou e prestou homenagens à policiais veteranos que dedicaram suas vidas para proteger a população.

