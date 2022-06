Alunos do Curso de Formação de Praças da PMTO participam de palestra ministrada pela Inspetoria Geral das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares

Com o tema: “policiais brasileiros em missão de paz”, o coronel de infantaria Fábio Carballo de Souza, chefe da Inspetoria Geral das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (IGPM), ministrou uma palestra para os alunos do Curso de Formação de Praças da PMTO nesta terça-feira, 14, no auditório do Quartel do Comando Geral, em Palmas.

Estiveram presentes no evento o Tenente-Coronel PM Márcio Antônio Rodrigues de Carvalho, coordenador estadual do Curso de Formação de Praças (CFP), o Tenente-Coronel PM Autieres Bezerra Pimentel, comandante da Academia Policial Militar Tiradentes (APMT), além de outras autoridades militares.

Durante a palestra, os alunos praças puderam conhecer as atividades praticadas por policias militares brasileiros empregados em missões de paz, na Organização das Nações Unidas (ONU), além dos critérios para participar de missões intercontinentais.

Enfatizou na palestra, o coronel de infantaria Fábio Carballo de Souza que: “É preciso incentivar a participação dos nossos militares nas missões de paz e é de interesse da ONU a colaboração das tropas brasileiras nas diversas missões. Por isso, busquem capacitar-se e estejam prontos para essas atividades tão importantes para o mundo”.

O comandante da Academia Policial Militar Tiradentes, Tenente-Coronel PM Autieres Bezerra Pimentel, agradeceu a palestra do chefe da Inspetoria Geral e a apresentação desta oportunidade a mais para os alunos praças do Estado do Tocantins que estão iniciando na carreira militar.

“Somos uma polícia extremamente comunitária, conhecemos a população e estabelecemos uma relação de parceria com a comunidade, isso faz parte da essência da PMTO. Tenho certeza que daqui, desta turma, sairá um ou mais policiais para representar a PMTO fora do Brasil, em missões de paz”. Disse o comandante da APMT.

PMTO na ONU

O oficial da Polícia Militar do Tocantins, Tenente-Coronel Marcel Sales Campelo, foi aprovado na Assessment for Mission Service – MAS (Avaliação para Serviço Missionário), para cumprimento de missões de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) e foi considerado apto a realizar funções de polícia para manutenção e estabelecimento da paz mundial pelos próximos 24 meses, sendo mobilizado atualmente para trabalhar no Sudão do Sul.

A avaliação aconteceu no período de 13 a 18 de dezembro de 2021, em instalações do Exército Brasileiro, em Brasília-DF.