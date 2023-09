Alunos da ETI Padre Josimo participam do projeto Júri Simulado em Acidentes de Trânsito

Estudantes assumindo papéis específicos, como promotores, advogados de defesa, juízes e membros do júri. Assim será o Júri Simulado em Acidentes de Trânsito, que está programado para acontecer na sexta-feira, 22, às 9 horas, no auditório da Escola de Tempo Integral (ETI) Padre Josimo Tavares, localizada na ACSU-NO 40 (301 Norte). O evento é promovido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e marca o encerramento da programação da Semana Nacional de Trânsito.

Esta será a segunda edição do Júri Simulado em Acidentes de Trânsito que traz o tema: ‘Educando para um Trânsito Mais Seguro na Escola’. De acordo com os organizadores do evento, a Semana Nacional de Trânsito ganha uma dimensão educativa ainda mais profunda e, nesse contexto, o júri simulado, executado por alunos da 2ª fase do ensino fundamental, se revela uma ferramenta educacional poderosa, oportunizando diversos benefícios e vantagens para os estudantes.

Além de proporcionar um aprendizado prático sobre o funcionamento do tribunal e promover desde cedo o entendimento das leis e dos processos judiciais aos alunos, o júri simulado cria um ambiente de grande aprendizado ao abordar o tema acidentes de trânsito, de maneira lúdica e educativa, deixando uma impressão duradoura nas mentes das crianças. As lições aprendidas durante o evento poderão impactar positivamente suas vidas, tornando-os cidadãos mais conscientes e responsáveis.

Para o evento foram convidadas autoridades do direito e do trânsito, bem como toda a comunidade escolar, de forma que as discussões sobre segurança no trânsito alcancem um público bem amplo.