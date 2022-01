Agendamento da vacinação de crianças de 10 e 11 sem comorbidades está liberado para este sábado, 22

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) está com o agendamento da vacinação contra a Covid-19 liberado para a imunização das crianças de 10 a 11 anos sem comorbidades neste sábado, 22, das 8 às 17 horas. Serão disponibilizadas para a vacinação desse público as Unidades de Saúde da Família (USFs) da 409 Norte (Arno 44), 1.004 Sul (Arse 101), Novo Horizonte e Taquari.

O agendamento pode ser realizado pelo site Vacina Já. O sistema também segue com vagas disponíveis para o público de 5 a 11 anos com comorbidades. A Semus ressalta que a aplicação das doses para este público será feita exclusivamente por agendamento. A vacinação para esta sexta, 21, segue com agendamento aberto para aplicação de doses em oito unidades de saúde (confira a relação completa abaixo).

Pais e responsáveis devem ficar atentos às exigências para a vacinação de crianças: apresentar documento de identidade, CPF ou certidão de nascimento da criança, Termo de Consentimento (disponível no site ou na unidade de saúde), cartão de vacinação e o laudo médico comprovando a comorbidade ou condição especial, caso a criança tenha. Consulte aqui a lista de enfermidades.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Sexta-feira (21)

Manhã – 8 às 12 horas

USF 405 Norte

USF 1004 Sul

USF Novo Horizonte

USF Walter Morato (Taquaruçu)

Tarde – 13 às 17 horas

USF 409 Norte

USF 403 Sul

USF José Hermes

USF Taquari

Sábado (22)

USF 409 Norte

USF 1.004 Sul

USF Novo Horizonte